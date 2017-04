V Parizu prijeli moškega, ki je z nožem grozil policistom

Francoski volivci na prekomorskih ozemljih že oddajajo glasove za svoje favorite

22. april 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 16:52

Pariz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na francoskih prekomorskih ozemljih volivci že oddajajo svoje glasove, medtem ko v Franciji pred prvim krogom predsedniških volitev velja volilni molk in poostrene varnostne razmere. Na eni izmed železniških postaj so prijeli moškega, ki je z nožem grozil policistom.

Svojo odločitev, komu izmed 11 kandidatov dati svoj glas, so že sprejeli na francoskih otokih pred Kanado in na francoskih Antilih ter Gvajani.

Zadnje javnomnenjske raziskave so sicer potrjevale, da je glavni favorit za zmago neodvisni kandidat Emmanuel Macron, hkrati pa je bila tretjina volivce še neodločenih. Za red in varnost na nedeljskih volitvah bo skrbelo okoli 50.000 policistov in 7.000 vojakov, po četrtkovem napadu na Elizejskih poljanah oblasti izvajajo poostren nadzor po ulicah večjih mest.

Okoli 16.15 je Reuters poročal, da so zaradi grožnje z nožem v Parizu oblasti aretirale eno osebo. Moški naj bi po poročanju medijev z nožem grozil policistom na železniški postaji Gare du Nord. Tiskovni predstavnik francoskih železnic je dejal, da se je moški približal policistom med patruljo po železniški postaji. Policisti so ga prijeli. Zaradi incidenta je so nastale zamude vlakov.

Javnomnenjske raziskave pod drobnogledom

Za javnomnenjske agencije po brexitu in Donaldu Trumpu ter po volitvah na Nizozemskem v nedeljo prihaja nov test njihovih napovedi - tako rekoč vse so v zadnjih dneh in tednih največjo podporo med 11 kandidati za francoskega predsednika merile nekdanjemu ministru v eni izmed Hollandovih vlad, zdaj neodvisnemu Emmanuelu Macronu, in evropski poslanki Nacionalne fronte, populistki Marine Le Pen, ki naj bi se tako uvrstila v drugi krog, ki bo 7. maja.

Četrtkov napad v Parizu naj bi okrepil podporo Le Penovi, pri čemer ta glede na javnomnenjske raziskave zaostaja za Macronom, le nekajkrat so ji raziskovalci javnega mnenja izmerili največjo podporo. Dvojica omenjenih ima sicer le nekaj odstotnih točk prednosti pred Francoisom Fillonom, ki je pred izbruhom afere z domnevno fiktivnim delom žene užival največjo podporo, in pred levičarjem Jean-Lucom Melenchonom.

Francoske predsedniške volitve veljajo tudi za nov test v boju s populizmom. Sredinska politika v Franciji se je jasno postavila proti Marine Le Pen. Njena stranka je v zadnjih letih na tako rekoč vsakih volitvah svojo moč krepila; usodni zanjo so navadno glasovi v drugem krogu volitev, saj se volivci postavijo za manj skrajno možnost.

Četverica izenačenih kandidatov

Med četverico najbolj izpostavljenih kandidatov za najbolj proevropskega velja Macron, ki je bil tudi edini, ki je francoskim trobojnicam med predvolilnimi nastopi dosledno dodajal zastavo Evropske unije - proevropski je tudi republikanec Fillon, medtem ko populista, oba evropska poslanca, Melenchon in Le Penova napovedujeta korenite spremembe za Evropsko unijo, tudi z možnostjo izstopa Francije iz Unije. Temu večina francoske javnosti - vsaj glede na ankete - ni naklonjena.

Matjaž Trošt, Radio Slovenija, K. T.