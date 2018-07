Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Poplave so po celotni državi prizadele okoli 100 krajev in mest. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters Sorodne novice Smrtonosne poplave v Keniji: razlitje zahtevalo najmanj 41 življenj Dodaj v

V poplavah po hudem deževju v Romuniji štirje mrtvi

V regiji Covasna popustil jez

2. julij 2018 ob 10:47

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Romunijo je v zadnji dneh zajelo obilno deževje, pri čemer so umrli štirje ljudje, več kot 250 pa jih je moralo zapustiti svoje domove.

Deževje je povzročilo naraslo vodo, ki je odnesla dva moška in žensko. Še en človek je umrl, ko se je zaradi poplave zrušila njegova hiša, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najhuje je bila prizadeta regija Covasna v osrednjem delu države, kjer je popustil jez, voda pa je poplavila več vasi. Območje je moralo zapustiti več kot 250 ljudi.

"Gasilci in pripadniki paravojaške policije so na območju," so sporočile oblasti, pristojne za izredne razmere. "V teku je ponovna gradnja jeza, nato pa bomo lahko izčrpali vodo iz poplavljenih hiš," so navedli.

Poplave so po celotni državi prizadele okoli 100 krajev in mest, pri čemer je bilo poplavljenih več deset domov, narasle vode pa so odnašale mostove.

B. V.