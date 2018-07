Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Otroci so se zastrupili med plavanjem v bazenu. Foto: EPA Dodaj v

V Poreču zastrupitev več otrok s klorom

Nekateri otroci prejeli infuzijo, drugi kisik

9. julij 2018 ob 18:14

Poreč - MMC RTV SLO, STA

V bolnišnici v Pulju so oskrbeli 13 otrok, ki so se zastrupili s klorom med kopanjem v odprtem bazenu turističnega naselja Lanterna pri Poreču.

Hrvaška policija je v ponedeljek nekaj po 13. uri prejela informacijo, da ima v turističnem naselju pri Poreču več otrok težave z dihanjem. Policisti sumijo, da je bilo otrokom slabo zaradi povišane koncentracije klora v bazenu. Iz policijske uprave hrvaške Istre so potrdili, da je 13 otrok poiskalo zdravniško pomoč in da ni nihče huje poškodovan.

Otroci so stari od štiri do 15 let

V puljski bolnišnici so potrdili, da so na pediatričnem oddelku oskrbeli otroke, ki so stari od štiri do 15 let. Povedali so, da so nekateri otroci prejeli infuzijo, drugi kisik. Zadržali bodo tiste, ki bodo imeli težave z dihanjem in bodo bruhali. Zdravniško pomoč je poiskala tudi mati enega od otrok.

Pred leti se je v turističnem naselju Zelena laguna, prav tako pri Poreču, zaradi klora v bazenu na podoben način zastrupilo nekaj otrok.

A. V.