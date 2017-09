V Portoriku popustil jez. Odrejena evakuacija 70.000 ljudi.

Razglašena naravna katastrofa

23. september 2017 ob 13:06

San Juan - MMC RTV SLO, STA

V Portoriku je v petek zaradi obilnega deževja, ki ga je prinesel orkan Maria, popustil jez, zaradi česar so oblasti odredile evakuacijo 70.000 ljudi.

Na jezu Guajataca na severozahodu Portorika je v petek popoldne popustil odvodni jarek, prek katerega nadzorovano izpuščajo manjši tok vode. Kot je sporočila portoriška meteorološka služba, je začela prodirati večja količina vode, ki je povzročila takojšnje poplave in "izjemno nevarne razmere".

"Vsa območja ob reki Guajataca je treba nemudoma evakuirati. Vaša življenja so v nevarnosti," je ob tem na Twitterju zapisala meteorološka služba, guverner Portorika Ricardo Rossello pa je kmalu zatem odredil evakuacijo okoli 70.000 ljudi.

Z ameriškega čezmorskega ozemlja so do petka poročali o eni smrtni žrtvi, njihovo število pa je nato naraslo na najmanj 13. "Številni deli otoka so brez komunikacijskih povezav, tako da je 13 žrtev preliminarna ocena," je povedal guverner.

Po navedbah župana mesta Tao Baja Bernarda Márqueza je v mestu umrlo osem ljudi, ki so utonili ob poplavah, ki jih je povzročilo odprtje zapornic enega od jezer. Ali so te žrtve vštete v skupno število žrtev, ni še znano.

Trump že razglasil naravno katastrofo

Ameriški predsednik Donald Trump je že v četrtek za otok razglasil naravno katastrofo, kar je omogočilo sprostitev zveznih sredstev za pomoč. V Portoriku je sicer brez elektrike ostalo vseh 3,4 milijona prebivalcev, za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo pa bi lahko potrebovali več mesecev.

33 žrtev orkana Maria

V orkanu Maria je umrlo skupno 33 ljudi, od tega 15 na otoku Dominika, ki ga je orkan dosegel v torek. Tam je bilo uničenih med 70 in 80 odstotkov zgradb, ostali pa so tudi brez elektrike, poroča francoskta tiskovna agencija AFP.

Tri smrtne žrtve je orkan terjal tudi na Haitiju, dve pa na francoskem otoku Guadeloupe. Iz Dominikanske republike ne poročajo o mrtvih, je pa orkan povzročil obsežne poplave, zaradi česar so morali evakuirati 18.000 ljudi.

Maria, ki je trenutno orkan 3. stopnje z vetrovi do 200 kilometrov na uro, je v petek prečkal britansko otočje Turks in Caicos. V petek zvečer je bil več sto kilometrov vzhodno od Bahamov, je sporočil ameriški center za orkane.

B. V.