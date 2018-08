V potresu v Indoneziji po zadnjih podatkih umrlo najmanj 91 ljudi

Število mrtvih bo morda še naraslo

6. avgust 2018 ob 07:17,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 07:37

Džakarta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V močnem potresu, ki je v nedeljo z magnitudo 7,0 prizadel indonezijski otok Lombok, je po najnovejših, sicer še začasnih podatkih tamkajšnje agencije za zaščito pred naravnimi nesrečami umrlo najmanj 91 ljudi, najmanj 209 jih je ranjenih.

Tresenje tal je poškodovalo na tisoče zgradb, zato so morali številni ljudje poiskati zatočišče drugje. Najhuje so prizadeta okrožja Severni Lombok, Vzhodni Lombok in Mataram. Potres je bil tako močan, da so ga čutili tudi na sosednjem otoku Baliju, kjer sta umrla dva človeka.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik agencije za zaščito pred naravnimi nesrečami Sutopo Nugroho, gre za začasne podatke. Pričakuje, da bo število smrtnih žrtev potresa še naraslo, ker reševalci še niso prišli do vseh območij, ki jih je prizadel potres.

Iskanje žrtev po njegovih besedah med drugim ovira tudi izpad električne energije in komunikacijskih povezav, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vojska je sporočila, da je na otok poslala ladjo z medicinsko pomočjo, potrebščinami in za logistično podporo.

Potres daleč od turističnih letovišč

Po ocenah ameriškega seizmološkega urada (USGS) je bilo žarišče potresa 18 kilometrov severozahodno od Lomboka na globini deset kilometrov, kar je sicer daleč od glavnih turističnih letovišč, ki ležijo na jugu in zahodu otoka.

Prvemu potresu sta pozneje sledila še dva popotresna sunka, najmočnejši z magnitudo 5,4. Tresenje tal so čutili tudi na okoli sto kilometrov oddaljenem letoviškem otoku Bali, kjer naj bi sunki med drugim poškodovali tudi mednarodno letališče Ngurah Rai.

Beg turistov

Med mrtvimi ni tujih državljanov, poroča Reuters, tuji turisti pa se po drugem močnem potresu v enem tednu množično odločajo za odhod, poroča Reuters.

Na letališču v glavnem mestu Lomboka Mataramu turisti v dolgih vrstah čakajo na polet. Veliko se jih vrača domov, nekateri pa bodo odšli na druge otoke. Indonezijski letalski prevoznik Garuda je sporočil, da uvaja dodatne polete, da bi pomagal turistom oditi.

Priljubljeni letoviški otok Lombok je že pred tednom dni prizadel potres z magnitudo 6,4, v katerem je umrlo 20 ljudi. Potres je poškodoval številne zgradbe, plazovi in podori skal pa so zaprli pohodniške poti na vulkanu Rinjani. Na gori je takrat ostalo ujetih več sto pohodnikov.

B. V.