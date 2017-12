V povezavi s smrtjo malteške novinarke aretirali osem ljudi

V njenem avtomobilu raznesli bombo

4. december 2017 ob 11:28

Valletta - MMC RTV SLO

Malteška policija je v povezavi z umorom raziskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je umrla 16. oktobra v eksploziji bombe, podtaknjene v avtomobilu, aretirala osem malteških državljanov.

Malteški premier Joseph Muscat je dejal, da so operacije potekale v krajih Marsa, Bugibba in Zebbug in da so nekateri prijeti že poznani policiji, nekateri pa imajo tudi že kazenske datoteke. "Jasno mi je, kaj so storili in kdo so, a za zdaj vam ne morem povedati več podrobnosti," je dejal Muscat. Policija ima zdaj 48 ur časa, da jih zasliši in proti njim vloži obtožnice, če bo to potrebno.

Malteška vlada je pri preiskavi primera, ki je šokiral državo, za pomoč prosila več mednarodnih strokovnjakov, tudi člane ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI). Poleg tega so za vsako koristno informacijo v zvezi z umorom ponudili milijon evrov nagrade, piše BBC.

53-letna Daphne Caruana Galizia je na svojem blogu poročala o domevnih primerih korupcije med malteškimi politiki. Bila je tudi velika kritičarka predsednika vlade Josepha Muscata, povezala ga je tudi s t. i. afero panamskih dokumentov. Galizijeva je Muscatu očitala, da je skupaj z ženo na skrivne račune v davčnih oazah prejemal plačila azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva oziroma vladajoče družine. Muscat je vse obtožbe zanikal. A Galizijeva ni bila kritična samo do vlade, ampak tudi do opozicijskih politikov. Tako je v enem od svojih zadnjih blogov politični položaj v državi označila za "obupen".

V svoji več kot 30-letni politični karieri je bila po besedah nekdanjega notranjega ministra Louisa Galee ena "najpomembnejših, vidnih in neustrašnih" novinark na Malti. Na pogreb je prišlo ogromno ljudi, njeni sorodniki pa so državnemu političnemu vrhu preprečili udeležbo.

Njen avtomobil je razneslo nekaj minut po tem, ko je zapustila svoj dom v Bidniji na severozahodu Malte. Eksplozija je bila tako silovita, da je raztreščen avto odneslo na polje ob cesti.

A. P. J.