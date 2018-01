Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gre za najhujši požar v Južni Koreji v skoraj desetih letih. Foto: Reuters Sorodne novice Južna Koreja: V požaru umrlo 29 ljudi Dodaj v

V požaru v južnokorejski bolnišnici najmanj 37 mrtvih

Vzrok za požar še ni znan

26. januar 2018 ob 07:07,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 11:02

Miryang - MMC RTV SLO

V bolnišnici v južnokorejskem mestu Miryang je izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 37 ljudi, približno 130 pa jih je poškodovanih. Število žrtev se bo morda še povečalo.

Južnokorejske oblasti so prvotno poročale o 41 smrtnih žrtvah, vendar so nato številko znižale na 37. Do drugačne številke naj bi prišlo zaradi večkratnega štetja mrtvih. Požar naj bi izbruhnil na urgenci. V bolnišnici, specializirani za kardiologijo, in povezanem domu za starejše je bilo v času izbruha okoli 200 bolnikov.

Gasilci so po poročanju BBC-ja sporočili, da naj bi žrtve umrle zaradi vdihavanja dima. 18 ljudi naj bi bilo v kritičnem stanju. Gre za najhujši požar v Južni Koreji v skoraj desetletju, po besedah poveljnika gasilcev pa vzrok še ni znan. Gasilci so požar pogasili v približno treh urah.

Miryang (Mirjang) leži okoli 270 kilometrov jugovzhodno od glavnega mesta Seul. Omenjena bolnišnica deluje od leta 2008, v njej pa je zaposlenih okoli 35 članov zdravstvenega osebja.

Do požara je prišlo le mesec dni po požaru v fitnes centru v mestu Jecheon (Čečhon), ko je umrlo 29 ljudi. Leta 2003 je v podtaknjenem požaru na podzemni postaji v mestu Daegu na jugovzhodu države umrlo 192 ljudi.

