V požaru v stolpnici v Honoluluju trije mrtvi

S sistemom za gašenje bi bil požar manjši

15. julij 2017 ob 10:05

Honolulu - MMC RTV SLO/Reuters

V požaru, ki je v petek zajel 36-nadstropno stanovanjsko stolpnico v Honoluluju, so umrli trije ljudje, najmanj pet pa je ranjenih. Gasilci so ogenj obvladali štiri ure po izbruhu požara.

Požar je bil pod nadzorom ob 18.30 po krajevnem času, je dejal župan mesta Kirk Caldwell. "Skušali smo pomagati, kolikor smo lahko. A požar se je širil," je dejala 72-letna Karen Hastings, ki je bila v stolpnici, ko je požar izbruhnil, poroča Reuters.

Zagorelo je v 26. nadstropju, ogenj pa se je hitro razširil v zgornji dve nadstropji. Ni še podatkov o tem, kaj je povzročilo požar. Posnetki na spletu kažejo, da so zaradi požara s stolpnice padali deli.



Stavba nima sistema za gašenje

Poveljnik gasilcev Manuel Neves je dejal, da stavba nima sistema za gašenje. Kot poroča tamkajšnji časopis Star-Advertiser, je bila stolpnica zgrajena leta 1971, še preden je mesto od novogradenj zahtevalo vgradnjo protipožarnih sistemov. Če bi stavba tak sistem imela, pa bi bil požar omejen na enoto, kjer je izbruhnil, so predstavniki mestnih oblasti dejali za omenjeni časopis.

Neves je dodal, da nimajo podatkov o tem, da so s stavbo zaradi požara kakšne težave. Gasilci sicer preverjajo vsako sobo posebej, kar bi lahko trajalo več ur, je dejal. Zaradi požara so zaprli večjo cesto pred stolpnico, je sporočila policija.

Reševalne službe so v bolnišnico odpeljale najmanj pet ljudi, še več pa so jih oskrbele na samem prizorišču. Evakuirane prebivalce stolpnice so nastanili v bližnjem parku, kjer za njih skrbijo prostovoljci, je sporočil havajski Rdeči križ.

B. V.