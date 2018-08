Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marsa Alam je priljubljeno turistično središče za potapljače, ki raziskujejo koralni greben in morsko življenje v Rdečem morju. Foto: EPA Sorodne novice "Pokopališče potapljačev" - najnevarnejša potapljaška točka na svetu Dodaj v

V Rdečem morju morski pes ubil češkega turista

Napadi morskih psov v Rdečem morju so redki

6. avgust 2018 ob 08:35

Marsa Alam - MMC RTV SLO, STA

V Rdečem morju je morski pes napadel in ubil češkega turista, ki je plaval v globokih vodah kakih 20 kilometrov severno od kraja Marsa Alam. Egiptovske oblasti so poudarile, da gre za poseben primer in da turisti na območju niso posebej ogroženi.

Marsa Alam je priljubljeno turistično središče za potapljače, ki raziskujejo koralni greben in morsko življenje v Rdečem morju. A plavalci, ki plavajo na površini in stran od koralnega grebena, so lahko tarča napada morskih psov, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik lokalnih oblasti Atef Vagdi.

Truplo turista so odkrili v petek, njegove posmrtne ostanke pa bodo zdaj predali češkemu veleposlaništvu.

Napadi morskih psov v Rdečem morju so razmeroma redki. To je prvi napad po letu 2015, ko je morski pes ubil turista iz Nemčije. Leta 2010 pa je bilo kar šest napadov, od tega pet v vsega petih dneh, pri čemer je prav tako umrl nemški turist, še štirje turisti pa so bili poškodovani, še poroča AFP.

