V Rimu 20.000 ljudi proti "vse več sovraštva"

Protestirali študenti, aktivisti, Romi, prebežniki

10. november 2018 ob 22:09

Rim - MMC RTV SLO

V Rimu je najmanj 20.000 ljudi protestiralo proti vladi, zaradi katere je po njihovem mnenju po začetku njenega delovanja pred petimi meseci "vse več sovraštva".

Demonstracije so organizirale levičarske, protirasistične in antifašistične skupine, ki večinoma nimajo političnih zastopnikov, poroča Al Džazira. Udeležili so se jih tudi romske družine, ki so jih oblasti pred kratkim pregnale iz njihovih taborišč, študenti, prebežniki in aktivisti za človekove pravice iz celotne države.

Protestniki so vzklikali "Vsi smo nezakoniti". Protest se je začel z rahlo zamudo, saj so bili nekateri avtobusi nekaj časa zadržani zunaj Rima, kjer jih je pregledovala policija.

Med udeleženci protesta je bil tudi Domenico Lucano, župan mesta Riace, ki so mu oblasti pred kratkim odredile hišni pripor, nato pa so ga pregnale iz južnega mesteca zaradi obtožb o omogočanju priseljevanja brez ustreznih dokumentov. Riace je zaslovelo, ker je postalo primer uspešne integracije številnih prebežnikov, ki so jih tamkajšnje oblasti povabile v kraj, ki se je spoprijemal z vse manjšim številom prebivalcev.

Organizatorji so dejali, da je protest poskus civilne družbe, da vzpostavi enotno fronto v času, ko je vse več poročil o rasističnih incidentih in institucionalni diskriminaciji. Eden takšnih primerov je zavrnitev obroka v šolah za otroke staršev tujcev.

"Tukaj sem, da nasprotujem vzdušju nestrpnosti in popolne družbene in kulturne revščine, ki jo doživlja ta država in to mesto," je dejal Massimo Guidotti, vodja "medkulturnega" vrtca v Rimu, ki mu grozi zaprtje.

V Rimu je potekal tudi protest proti predlogu novega zakona o obveznostih ločenih staršev, ki so ga organizirale organizacije za pravice žensk. Predlog, ki ga je v parlament vložila skrajno desna Liga, naj bi ukinil plačilo preživnine ter hkrati zagotovil enakopravnost ločencev pri vzgoji otroka. Nasprotnice pa po poročanju Janka Petrovca za Televizijo Slovenija menijo, da bo ločitev postala dražja in težja, na slabšem pa bodo zlasti ženske.



Ligi vse večja podpora

Odkar sta Gibanje petih zvezd, stranka, ki se jo označuje za populistično, in skrajno desna Liga oblikovala vlado, je priljubljenost Gibanja upadla, podpora Ligi pa se je skorja podvojila.

Velik del priljubljenosti Lige gre na račun njenega vodje Mattea Salvinija, notranjega ministra, in njegovih protipriseljenskih stališč. Salvini med drugim ladjam nevladnih organizacij, ki na morju rešujejo prebežnike, preprečuje vplutje v italijanska pristanišča.

Novoprispelih prebežnikov v Italiji je manj, kar je že posledica sporazuma prejšnje vlade z Libijo, a Salvinijevi ukrepi imajo učinek na javno mnenje. Ob tem pa so vplivali tudi na višjo smrtnost in število pogrešanih v Sredozemskem morju, ugotavlja italijanski inštitut za mednarodne politične študije.

Italijanski senat je ta teden odobril predlog zakona o "varnosti in migracijah", ki bo v primeru sprejetja po besedah Salvinija zmanjšal finančne stroške zaradi priseljevanja, obenem pa naj bi Italija še naprej dodeljevala status begunca ljudem, ki so do njega upravičeni.

Predlog zakona predvideva ukinitev humanitarne zaščite za ljudi, ki ne prejmejo azila ali subsidiarne zaščite, in njeno nadomestitev s posebnimi dovoljeni za prebivanje, za pridobitev katerih pa bi veljali strožji pogoji, bila pa bi tudi izdana za krajša obdobja.

Eden izmed ljudi, ki ima to humanitarno zaščito, je 25-letni Bubakr Bahaba iz Senegala, ki živi v Caserti blizu Neaplja, kjer je bilo več napadov na prebežnike. Po novih pravilih ne bi imel več dostopa do izobraževanja in dela.

Obstaja tudi zaskrbljenost, da bodo novi ukrepi povzročili, da bo več ljudi brez dokumentov in pravic.

"Vse več sovraštva me straši. Na avtobusu ali na tržnici, to živimo vsak dan," je dejal v Italiji rojeni 22-letni študent Saba Abbate, čigar oče je Etiopijec.

B. V.