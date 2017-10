Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Varnost v Rimu je zaradi obletnice okrepljena. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: V Berlinu napeto ob shodu neonacistov - in protiprotestnikov Dodaj v

V Rimu prepovedali shod skrajne desnice

Aretirali moškega s fašistično zastavo

28. oktober 2017 ob 15:23

Rim - MMC RTV SLO, STA

Mineva 95 let od pohoda fašistov Benita Mussolinija na Rim, s katerim so ti prevzeli oblast v Italiji. Skrajna desnica je ob tej obletnici načrtovala shod v Rimu, ki pa ga je policija prepovedala.

Je pa policija pridržala skrajnega desničarja, ki je skušal pred poslopjem parlamenta razobesiti fašistično zastavo.

Gre za Maurizia Boccaccija, znanega skrajneža, ki s svojimi rasisitičnimi in antisemitskimi izjavami pogosto razburja italijansko javnost. Policisti so ga odvedli na policijsko postajo in ga ovadili zaradi poveličevanja fašizma.

V Rimu so sicer zaradi omenjene obletnice občutno okrepili policijsko navzočnost, saj se bojijo morebitnih protestov neofašistov. Shod je med drugim napovedala stranka Forza Nuova, a ga je italijansko notranje ministrstvo prepovedalo.

Je pa protest danes pripravilo partizansko združenje ANPI, in sicer pod sloganom "Antifašizem na pohodu", ki se mu je pridružilo več strank in sindikatov ter tudi županja Rima Virginia Raggi. "Ponosni smo na to, da smo antifašistično mesto. Nekdo skuša zavrteti čas nazaj, a se bomo proti temu borili z vsemi sredstvi," je ob tem poudarila Raggijeva.

