V rudniku zlata v Južni Afriki ujetih več kot tisoč rudarjev

Počasno reševanje rudarjev

1. februar 2018 ob 17:43

Johannesburg - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Zaradi izpada elektrike je v rudniku zlata v osrednjem delu Južne Afrike ostalo ujetih več kot 1.000 rudarjev, ki pa po navedbah lastnikov rudnika niso v nevarnosti.

Podjetje Sibanye-Stillwater, ki je lastnik rudnika, je sporočilo, da je zdravstveno stanje ujetih rudarjev dobro. So na varnem in jih oskrbujejo s hrano ter vodo.

Kot je sporočilo združenje rudarjev, so iz rudnika do zdaj potegnili 65 rudarjev, a več kot tisoč jih je še vedno ujetih pod zemljo.

V rudniku so rudarji nočne izmene, ki so ujeti od polnoči, izpad elektrike pa je bil posledica neurja. Medtem so v rudniku znova vzpostavili električno energijo, a rudarjev še vseeno ne morejo potegniti na površje.

Ker v rovu, kjer so ujeti rudarji, še vedno ni elektrike, morajo za dvigalo do površja uporabljati generator. Težava je, ker lahko naenkrat dvignejo samo enega rudarja, kar upočasnjuje reševanje.

V Južni Afriki, kjer so najgloblji rudniki na svetu, so rudniške nesreče precej pogoste. Po podatkih južnoafriške rudarske zbornice je leta 2015 v rudnikih v tej državi umrlo 77 ljudi.

G. V.