V ruševinah hotela pod plazom našli še osem trupel

Upanje, da bodo našli preživele, še obstaja

24. januar 2017 ob 12:31

Rim - MMC RTV SLO/STA

V ruševinah italijanskega hotela, ki ga je prejšnji teden zasul snežni plaz, so reševalci ponoči našli šest trupel, kasneje pa še dve. Število mrtvih se je tako povzpelo na 14, 15 ljudi pa še vedno pogrešajo.

Kot je poročal dopisnik RTV Slovenija iz Italije Janko Petrovec, identifikacije trupel še niso opravili. Reševalci sicer še vedno niso obupali nad iskanjem preživelih, dodatni zagon pa so dobili v ponedeljek, ko so izpod ruševin rešili tri žive kužke. Petrovec je še poročal, da se je število preživelih že pred dnevi ustavilo pri enajst.

Italijanske oblasti medtem preučujejo potek dogodkov, ki so vodili v nesrečo, da bi ugotovili, ali bi se ji lahko izognili. Uvedli so tudi uradno preiskavo, ali so med gradnjo hotela in tudi na sam dan tragedije upoštevali vsa možna tveganja.

V petek so reševalci rešili več preživelih, ki so v mrazu in temi pod razbitinami čakali 48 ur, za potešitev žeje pa so jedli sneg.

Med ruševinami so reševalci vzpostavili nove poti, vendar sama reševalna akcija poteka razmeroma počasi, saj morajo reševalci zaradi strahu, da bodo s težkimi stroji povzročili še večjo škodo, pogosto kopati z golimi rokami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.