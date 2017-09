V Rusiji prijeli kanibalski par, ki naj bi ubil 30 ljudi

Preiskava še poteka

26. september 2017 ob 16:04

Moskva - MMC RTV SLO

V jugovzhodnem ruskem mestu Krasnodar je policija prijela par, ki je priznal umor okoli 30 ljudi. 35-letnega Dmitrija Bakšejeva in njegovo 42-letno ženo Natalijo so aretirali po tem, ko so v vojaškem oporišču, kjer sta živela, našli razkosano truplo.

Policija je potrdila, da so v njunem domu našli več prehrambnih in mesnih izdelkov, ki jih zdaj testirajo za človeški DNK, navaja BBC. Par je delal na akademiji, še vedno pa živita v tamkajšnjem hostlu.

Grozljiv primer se je začel razkrivati, ko so delavci med gradnjo ceste ta mesec našli mobilni telefon z zelo nazornimi fotografijami razkosanih človeških delov, med drugim na eni od fotografij Bakšejev pozira z razkosanim telesnim delom v ustih. Kmalu za tem je policija na vojaški akademiji, kjer zakonca živita, našla razkosano truplo 35-letne ženske.

Policija domneva, da je moški žensko ubil med pijanskim pretepom, nato pa v ženini navzočnosti razsekal truplo. "Ko je izvršil zločin, se je moški z mobilnim telefonom fotografiral z deli trupla," so sporočili preiskovalci.

Bakšejev je sprva umor ženske zanikal in trdil, da je ostanke našel v gozdu in se fotografiral z njimi, nato pa izgubil telefon; kasneje je umor priznal in še enega iz leta 2012. Njegova žena je kasneje priznala, da sta od leta 1999 umorila do 30 ljudi.

Rezultate testov še čakajo

Policija je v stanovanju para našla človeške dele, od katerih so bili nekateri shranjeni v solni raztopini v kozarcih za vlaganje. Preiskovalci so potrdili, da so med preiskavo doma v kuhinji zasegli "koščke hrane in zamrznjene kose mesa neznanega izvora". Na rezultate testov, ali gre za človeške ali živalske vzorce, še čakajo.

Fotografije, ki so jih našli v stanovanju in na mobilnih telefonov zakoncev, nakazujejo, da bi par lahko pobijal že skoraj dve desetletji - tako je denimo na eni fotografiji z 28. decembra 1999 videti odsekano človeško glavo na pladnju s sadjem.

Par ostaja v priporu zaradi prvotne obtožbe umora, nadaljnja preiskava in biološko testiranje pa bo pokazalo, ali gre dejansko za serijska morilca.

Ruska policija je sicer v preteklih letih odkrila številne primere kanibalizma. Junija 2010 so bili na dolgoletne zaporne kazni obsojeni trije brezdomci, ki so ubili in pojedli moškega, dele njegovega telesa pa prodali prodajalni kebaba.

K. S.