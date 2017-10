V Rusiji protesti proti Putinu, predtem aretirali vodjo štaba Navalnega

V Moskvi se je zbralo okoli tisoč ljudi

7. oktober 2017 ob 17:53,

zadnji poseg: 7. oktober 2017 ob 18:01

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruska policija je na rojstni dan predsednika Vladimirja Putina aretirala nekaj opozicijskih aktivistov, medtem so se proti predsedniku začeli protesti v Moskvi in nekaj drugih mestih.

V mestu Krasnodar na jugu države so aretirali vodjo štaba opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Ta je pozval k današnjim protestom, trenutno pa zaradi organizacije nezakonitih zborovanj prestaja 20-dnevno zaporno kazen.

Medtem se je na osrednjem Puškinovem trgu v Moskvi zbralo okoli tisoč ljudi, ki pozivajo k odstopu predsednika Putina in ga pozivajo, da Navalnemu dovoli kandidaturo na predsedniških volitvah. Množica je skandirala "Rusija brez Putina" in "Rusija bo svobodna".

Nekateri protestniki so nosili kopije ruske ustave, drugi so prinesli ruske zastave. Nekateri med njimi so prinesli napihljive rumene race, kar je referenca na trditev Navalnega, da premier Dmitrij Medvedjev poseduje razkošno posest z velikim račjakom.

Protestniki so se iz Puškinovega trga odpravili proti Rdečemu trgu, kjer je sedež ruske vlade, a je trg zavarovan z ovirami, nadzirajo pa ga tudi varnostne sile.

V mestu Jekaterinburg se je prav tako zbralo okoli tisoč ljudi. Župan Evgenij Roizman je sporočil, da je policija pridržala okoli 20 protestnikov.

Shod napovedan v 80 mestih

Največje zborovanje je sicer predvideno za Putinov rojstni kraj Sankt Peterburg. Navalni je pred aretacijo pozval k shodom proti državnim oblastem ter za svobodne in poštene volitve v okoli 80 mestih. V večini teh mest niso dobili dovoljenja za shod, zato pričakujejo še več aretacij.

Navalni je želel kandidirati na predsedniških volitvah marca prihodnje leto, vendar so mu volilni organi to prepovedali, ker je bil zaradi prevare obsojen na pogojno kazen. Pričakovati je, da se bo za nov predsedniški mandat, kar bi bil njegov četrti, potegoval tudi Putin.

Putin se je rodil 7. oktobra 1952 v takratnem Leningradu, današnjem Sankt Peterburgu. Na oblasti v Rusiji je od leta 2000. Med letoma 2008 in 2012 je bil tudi predsednik vlade.

J. R.