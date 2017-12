V Rusiji uraden začetek predsedniške tekme

Po anketah visoka podpora Putinu

18. december 2017 ob 16:36,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 17:36

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V Rusiji se je začela kampanja pred predsedniškimi volitvami, ki bodo 18. marca prihodnje leto, na obletnico uradne priključitve ukrajinskega Krima Rusiji. Prepričljiva zmaga se obeta dozdajšnjemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Datum volitev sovpada s četrto obletnico podpisa pogodbe o priključitvi ukrajinskega polotoka Krim Rusiji, ki je sledil dva dneva po referendumu na to temo. Tega sta tako Kijev kot Zahod označila za nezakonitega.

Putin je vnovično kandidaturo napovedal na začetku meseca, pred dnevi pa je nato na letni novinarski konferenci še pojasnil, da bo kandidiral kot neodvisen kandidat. Pričakuje široko podporo političnih strank in javnosti, "ki z njim delijo poglede o razvoju države".

Putin ima po anketah 75-odstotno podporo

Putin, ki je predsednik vlade ali države že od leta 2000, bo po pričakovanjih brez težav dobil volitve in bo tako podaljšal svojo vladavino vsaj do leta 2024. Po anketi, ki jo je preteklo sredo objavila neodvisna agencija Levada, bi zanj glasovalo 75 odstotkov vprašanih, čeprav volilnega programa še ni predstavil.

Namero o kandidaturi izrazilo 23 ljudi

Vodja ruske volilne komisije Ela Pmfilova je pretekli teden dejala, da je namero kandidature izrazilo 23 ljudi, lahko pa to število še naraste. Med njimi sta denimo Genadij Zjuganov in Vladimir Žirinovski, dolgoletna voditelja ruske komunistične stranke in ultrakonservativnega LDPR-ja. Obeta se jima do 10 odstotkov glasov.

Putinov kritik Navalni ne obupuje

Putinov kritik Aleksej Navalni ne sme kandidirati zaradi kazenske obsodbe, ki je po njegovih besedah politično motivirana. Navalni je v ponedeljek znova nakazal, da ne namerava obupati. Dejal je, da potrebuje skupino najmanj 500 ljudi, ki bi zanj vložili kandidaturo, sam pa bo v ta namen poskušal organizirati 20 zborovanj v 20 mestih po vsej državi. "Naša kampanja je vsedržavna in zdelo se nam je prav, da kandidature ne sprožimo samo v Moskvi," je zapisal na svojem blogu. "Putin, njegova volilna komisija in njegova sodišča nam bodo poskušali dopovedati, da je belo črno. Poskušali nas bodo prepričati, da so volitve, na katerih edini kandidat, ki vodi kampanjo, ki ima resnično podporo, ne more sodelovati, normalne," je povedal in zagrozil, da bo pozval k bojkotu volitev, če mu ne bodo dovolili kandidirati.

Med morebitnimi kandidati se omenja tudi Ksenja Sobčak, nekdanja zvezda družabnega življenja, ki je postala televizijska voditeljica. Številni ji po pisanju AFP-ja pripisujejo podporo Kremlja, njena naloga pa naj bi bila razdeliti opozicijo in okrepiti zanimanje za volitve.

