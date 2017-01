V Salvadorju minil dan brez umorov

Tolpe so se sprva razvile v ZDA

13. januar 2017 ob 07:24

San Salvador - MMC RTV SLO

Policija v Salvadorju je sporočila, da je v državi minilo 24 ur brez umorov, kar je redek pojav v državi z eno od najvišjih stopenj umorov na svetu.

Letos je bilo v Salvadorju ubitih deset ljudi na dan, nato pa je prišla na vrsto nepričakovano mirna sreda, poroča BBC. Policija ni podala obrazložitve, zakaj je prišlo do prekinitve nasilje. Večino nasilnih dejanj sicer zakrivijo kriminalne tolpe, znane kot "maras", ki delujejo po vsej Srednji Ameriki.

Oblasti so že zanikale, da so obnovile sporno premirje s tolpami. Te so na ulicah Los Angelesa v ZDA v osemdesetih letih 20. stoletja oblikovali otroci salvadorskih priseljencev, ki so bežali pred brutalno državljansko vojno v domovini. Ko se je vojna leta 1992 končala in so se številni begunci vrnili domov, so s seboj pripeljali nazaj tudi kulturo tolp.

Tolpe so vpletene v tihotapljenje mamil, rope in izsiljevanja. Glavni v regiji sta Mara Salvatrucha oziroma MS-13 in Mara-18.

B. V.