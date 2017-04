V Sankt Peterburgu se je razstrelil samomorilski napadalec iz Kirgizije

Umrlo že 14 ljudi

4. april 2017 ob 06:24,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 17:04

Moskva - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Eksplozijo na podzemni železnici v Sankt Peterburgu je v ponedeljek sprožil samomorilski napadalec iz Kirgizije, so sporočile kirgiške oblasti, kar so potrdili tudi ruski preiskovalci.

Glede na izjavo, ki jo je po poročanju ruskega portala rt.com za rusko tiskovno agencijo Interfax podal tiskovni predstavnik kirgiških varnostnih služb Rahat Sulajmanov, je "mogoče", da je napad izvedel ruski državljan kirgiškega rodu.

Ruske oblasti tega še niso potrdile. Sulajmanov je še dejal, da je šlo za samomorilskega napadalca z imenom Akbaržon Džalilov, rojenega leta 1995. Mediji ga povezujejo s skrajnim islamom. Odgovornosti za napad za zdaj sicer še ni prevzel nihče.

V napadu je po zadnjih podatkih umrlo 14 ljudi, enajst na kraju dogodka, še trije pa so pozneje umrli zaradi prehudih poškodb. Ranjenih je 49 ljudi. Guverner Sankt Peterburga Georgij Polavčenko je sporočil, da so identificirali vse žrtve napada. Med njimi so bili tudi trije državljani Belorusije, Uzbekistana in Tadžikistana.

Kdo je sprožil eksplozijo?

Napadalec je razstrelilno telo na podzemno železnico prinesel v nahrbtniku, je za Radio Slovenija poročala dopisnica RTV Slovenija Vlasta Jeseničnik.

Džalilov je prav tako nastavil drugo bombo, ki ni eksplodirala in so jo dezaktivirali. Po navedbah preiskovalcev so DNK Džalilova našli tudi na torbi z drugo eksplozivno napravo, ki so jo odkrili na postaji Ploščad vosstanija.

Preiskovalci so medtem sporočili, da bi "razstrelilno napravo lahko sprožil moški, čigar posmrtne ostanke so odkrili v tretjem vagonu". Kot je za rusko tiskovno agencijo Tass povedala tiskovna predstavnica preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko, so ugotovili tudi njegovo identiteto, ki pa je za zdaj v interesu preiskave ne bodo razkrili.

Ruski mediji so v ponedeljek objavili fotografiji dveh ljudi, ki naj bi bila povezana z napadom. Eden izmed njih se je po poročanju nekaterih medijev sam javil na policijski postaji in izjavil, da v napadu ni sodeloval.

Varnostne ukrepe na podzemnih železnicah in letališčih v Sankt Peterburgu in Moskvi so poostrili, je še poročala Vlasta Jeseničnik. Vsi dostopi do podzemne železnice v Sankt Peterburgu so še dodatno nadzorovani. Okrepljeni varnostni ukrepi veljajo tudi na avtobusih in tramvajih.

Prizorišče napada je zvečer obiskal ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bil ob napadu v mestu, kjer je gostil beloruskega kolega Aleksandra Lukašenka. Oblasti v Sankt Peterburgu so razglasile tridnevno žalovanje.

Zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da napad v Sankt Peterburgu kaže na potrebo po skupnih prizadevanjih v boju proti terorizmu, poročanje ruske tiskovne agencije RIA Novosti navaja Reuters.

Trump izrazil sožalje

O napadu, za katerega sicer odgovornosti ni prevzel nihče, je Putin pozneje govoril tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Strinjala sta se, da je treba terorizem premagati odločno in hitro, so sporočili iz Bele hiše. Izraze sožalja so v Rusijo poslali tudi številni drugi politični voditelji.

V Rusiji je bilo v zadnjih 15 letih v terorističnih napadih ubitih več kot 1.000 ljudi. Več so jih zaradi ruske politike na severu Kavkaza izvedli samomorilski napadalci in napadalke iz Čečenije in Dagestana in skupine islamskih skrajnežev, je še poročala dopisnica iz Moskve.

