V šestih dneh gozdnih požarov v Kaliforniji 40 mrtvih, na stotine pogrešanih

Guverner: Ena največjih tragedij

15. oktober 2017 ob 10:12

San Francisco - MMC RTV SLO

V Kaliforniji divja še 16 požarov, v šestih dneh pa je ogenj uničil na tisoče domov in velika podeželska območja. Umrlo je 40 ljudi, na stotine pa jih je še vedno pogrešanih.

Kot je po poročanju BBC-ja dejal kalifornijski guverner Jerry Brown, so požari "ena največjih tragedij", s katerimi se je soočila njegova zvezna država. S preostalimi požari se bori več kot 10.000 gasilcev.

Vetrovi s hitrostjo do 70 kilometrov na uro so požare razširili na nova mesta in prisilili dodatne ljudi v evakuacijo. Med najbolj prizadetimi območji je mesto Santa Rosa, kjer je bilo v soboto evakuiranih 3.000 ljudi. Guverner je razdejanje v mestu označil za "neverjetno". "Takšne groze si ni mogel nihče predstavljati," je dodal.

Zaradi požarov v Kaliforniji je bilo razseljenih več kot 100.000 ljudi, celotne soseske pa so bile požgane do tal. Gasilci so v petek v boju s požari napredovali, a so močni vetrovi in visoke temperature ogenj dodatno razširili. Dim in pepel je dosegel tudi San Francisco, oddaljen okoli 80 kilometrov, pa tudi nekatere kraje še južneje.

B. V.