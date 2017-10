Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sally Jones naj bi želela pobegniti iz Rake, ko naj bi jo ubile ameriške sile. Njena smrt ni potrjena, obstaja pa tudi možnost, da je v napadu umrl njen 12-letni sin. Foto: Reuters Sorodne novice Interpol na prošnjo Kenije išče "belo vdovo" Dodaj v

V Siriji naj bi ubili britansko džihadistko, t. i. Belo vdovo

So ubili tudi njenega 12-letnega sina?

12. oktober 2017 ob 09:37

Raka - MMC RTV SLO

V Siriji naj bi bila sicer že junija v napadu ameriškega brezpilotnega letala ubita britanska džihadistka Sally Jones z vzdevkom Bela vdova, a so napad skrivali pred javnostjo.

Po poročanju Independenta naj bi ameriški obveščevalci britanskim kolegom sporočili, da je bila džihadistka iz Kenta, ki se je t. i. Islamski državi priključila leta 2013, ubita junija blizu meje med Sirijo in Irakom.

Ameriško letalo naj bi jo ubilo, ko je hotela pobegniti iz Rake, glavnega oporišča IS-ja v Siriji, kjer trenutno potekajo hudi spopadi za nadzor nad mestom. Bila naj bi na poti v mesto Majadin, eno redkih IS-jevih oporišč. The Sun poroča, da so napad skrivali pred javnostjo zaradi možnosti, da je bil v njem ubit tudi 12-letni sin Sally Jones, Jojo.

Pogosto je sicer nemogoče preveriti navedbo o smrti džihadistov v tovrstnih napadih, saj se mnogi pojavijo več mesecev po njihovi domnevni smrti. Tudi ameriške obveščevalne službe so po poročanju Independenta sporočile, da niso 100-odstotno prepričane, da je bila ubita ravno Sally Jones, saj ne morejo priti do DNK-ja, s katerim bi to potrdili.

Britanski džihadistki so vzdevek Bela vdova nadeli britanski mediji. Leta 2013 je s sinom odšla iz Kenta in se pridružila samooklicanemu kalifatu. Tam se je poročila z Džunajdom Huseinom, britansko-pakistanskim hekerjem, ki ga je leta 2015 ubilo brezpilotno letalo.

Hotela naj bi stran

Julija je žena britanskega pripadnika IS-ja, znana kot Ajša za britansko televizijo Sky News dejala, da je spoznala Sally Jones, za katero je dejala, da je bila nesrečna in da je hotela domov, a da ji je IS to preprečeval. Njenemu sinu pa naj bi po Ajšinih besedah oprali možgane in je sodeloval pri usmrtitvah zapornikov.

Sally Jones je bila visoko na seznamu ameriškega obrambnega ministrstva "za odstrel", saj naj bi bila odgovorna za več načrtov terorističnih napadov. Med drugim naj bi bila kriva za načrt atentata na britansko kraljico leta 2015 v Londonu. Ameriške obveščevalne službe pa so jo obtoževale objave podatkov o 1.300 pripadnikih ameriške vojske, ki naj bi jih priskrbel njen mož, in posredovanja IS-ju.

B. V.