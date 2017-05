V Siriji novi spopadi kljub dogovoru o varnih območjih

Opozicija dvomi o zakonitosti dogovora

6. maj 2017 ob 17:21

Damask, Al Latamana, Alep - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Siriji je opolnoči po krajevnem času začel veljati dogovor o vzpostavitvi varnih območij za civiliste, v katerih naj bi prekinili vojaške dejavnosti, a je na območjih izbruhnilo novo nasilje.

Po informacijah Sirskega observatorija za človekove pravice so vladne sile zjutraj obstreljevale opozicijsko mesto Al Latamana na skrajnem severu province Hama.

Vladne sile so začele obstreljevati tudi soseske v bližini sirske prestolnice Damask, ki so pod nadzorom upornikov.

Več spopadov so zaznali še na obrobju Alepa, iz južne province Dara pa po informacijah observatorija poročajo o eksplozijah, ki so odjeknile, ko je režim napadel tamkajšnje upornike.

Za zdaj ni znano, ali so spopadi zahtevali smrtne žrtve ali ranjene.

Vsa omenjena območja spadajo v varna območja, ki so namenjena zajezitvi humanitarne krize v tej od vojne razdejani državi. Dogovor o območjih so sklenili Rusija, Turčija in Iran. Podprla ga je tudi sirska vlada, a dejala, da se bo še naprej borila proti terorističnim skupinam. Sirska vojska današnjih napadov ni komentirala.

Varna območja, ki naj bi jih podpisnice dogovora natančno zamejile do 4. junija, bodo veljala šest mesecev z možnostjo podaljšanja. Okoli območij bodo tudi kontrolne točke in opazovalnice, ki jih bodo nadzirali Turčija, Rusija in Iran.

Skupine oboroženih opozicijskih upornikov sicer opozarjajo, da je bil dogovor o varnih območjih sklenjen nezakonito, poroča Guardian.



ZDA in Rusija se strinjajo glede zračnega prostora

Medtem so se Rusija in ZDA strinjale, da bodo nadaljevale izvrševanje skupnega memoranduma o preprečevanju zračnih incidentov nad Sirijo, po katerem zračnega prostora Sirije ne smejo preletavati niti ruska, niti sirska, niti letala koalicije pod vodstvom ZDA. Načelnika ruskega in ameriškega generalštaba Valerij Gerasimov in Joseph Dunford sta se v telefonskem pogovoru strinjala o zavezanosti operacijam, ki zmanjšujejo spopade v Siriji, ter zagotovila, da bosta ostala v rednem stiku.

J. R.