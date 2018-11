V Skopju na pobudo opozicije protesti proti spremembi imena

VMRO-DPMNE pretresa obsodbe članov stranke

28. november 2018 ob 21:55

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Več tisoč ljudi se je zbralo na protivladnih protestih v Skopju, ki jih je sklicala največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE in so uperjeni proti načrtom o spremembi imena države v Severno Makedonijo.

Vlada pod vodstvom socialdemokrata Zorana Zaeva si prizadeva uresničiti sporazum z Grčijo in spremeniti ime države, za kar pa mora spremeniti tudi ustavo. 20. oktobra je makedonski parlament podprl ustavne spremembe, 2. novembra pa je vlada v parlament poslala predloge ustavnih amandmajev, ki potrebujejo absolutno večino.

"Pokazali vam bomo vaše mesto v zgodovini – na temni strani zgodovine, na naslednjih predčasnih ali rednih volitvah," je proti vladi spregovoril voditelj VMRO-DPMNE-ja Hristijan Mickoski in pozval k "splošni revoluciji" proti vladi.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se protestov v prestolnici udeležili predvsem starejši ljudje. Med protestnim shodom so se sprehodili od sedeža stranke do stavbe parlamenta.

VMRO-DPMNE pretresajo obsodbe

Največja opozicijska stranka, ki je bila na oblasti v državi vse do lanskega leta, je sicer v precejšnjih težavah, saj je bilo več njenih visokih članov, tudi nekdanji predsednik stranke in premier Nikola Gruevski, obsojenih na zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in korupcije. Poleg tega se je več poslancev te stranke zoperstavilo vodstvu in podprlo sporazum o imenu ter sodeluje pri oblikovanju ustavnih sprememb.

J. R.