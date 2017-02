Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bombo iz druge svetovne vojne so odkrili med popravilom ceste, dezaktivirali pa jo bodo v nedeljo. Foto: Reuters Evakuacija prebivalcev je obvezna. Foto: Reuters Sorodne novice V strugi Drave našli tri ameriške letalske bombe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Solunu zaradi bombe iz 2. svetovne vojne evakuacija do 70.000 ljudi

Operacija naj bi trajala do dva dni

11. februar 2017 ob 14:59

Solun - MMC RTV SLO

Zaradi neeksplodirane 250-kilogramske bombe iz druge svetovne vojne, ki jo bodo dezaktivirali, bodo v Solunu evakuirali do 70.000 ljudi. Bombo so odkrili med popravilom ceste, dezaktivirali pa jo bodo v nedeljo.

Med prvimi bodo evakuirali več kot 300 hendikepiranih in nepokretnih ljudi, so po poročanju Guardiana sporočile mestne oblasti. Oblasti bodo sicer evakuirale vse prebivalce, ki živijo v 1,9-kilometrskem polmeru od najdišča bombe. Evakuacija je obvezna. Šlo naj bi sicer za največjo bombo, ki so jo odkrili na tako gosto poseljenem območju v Grčiji.

Predstavnik vojske polkovnik Nikos Fanios je dejal, da bi lahko operacija, v kateri bodo bombo dezaktivirali in jo odpeljali na vojaško strelišče, trajala do dva dni. Ni sicer znano, kdo je odvrgel bombo oziroma kdaj natančno je bomba padla.

Za evakuacijo je bilo mobiliziranih tisoč policistov, prebivalci pa so bili o njej obveščeni nekaj dni vnaprej preko medijev, letakov in objav na družbenih omrežjih.

Evakuirani bodo morali biti tudi ljudje, ki živijo v bližnjem begunskem taborišču, je sporočilo ministrstvo za migracije, ki pa ni pojasnilo, koliko beguncev bo to zadevalo. V času evakuacije bodo begunci sicer obiskali krajevni arheološki muzej, je dodalo ministrstvo.

Neeksplodirane bombe sedemdeset let po vojni

Tudi sedemdeset let po drugi svetovni vojni po svetu odkrivajo neeksplodirane bombe iz tistega časa. V začetku februarja so tako v Beogradu na gradbišču v predelu Savamala odkrili letalsko bombo iz te vojne in jo uspešno dezaktivirali in odstranili.

23. januarja je bilo več deset ljudi evakuiranih blizu Univerze v Hongkongu, še tri dni prej pa so v Londonu blizu poslopja parlamenta uspešno odstranili bombo, ki naj bi tudi izvirala iz časa druge svetovne vojne. Konec decembra je moralo začasno svoj dom zapustiti 54.000 prebivalcev Augsburga. Oblasti so morale namreč odstraniti britansko bombo iz omenjene vojne.

B. V.