Iz soteske so rešili 18 ljudi, pet je poškodovanih. Foto: EPA

V soteski na jugu Italije umrlo najmanj osem izletnikov

Rešili 18 ljudi

20. avgust 2018 ob 21:25

Bari - MMC RTV SLO, STA

Med izletom v soteski Raganello na jugu Italije je po najnovejših podatkih italijanskih oblasti umrlo najmanj osem ljudi, ki jih je odnesla narasla reka.

Zaradi močnega deževja je močno narasla reka v soteski Raganello blizu kraja Civita v Kalabriji in s seboj odnesla skupino izletnikov. Nekaj se jih je zateklo na skalne police, iz soteske so jih rešili gasilci in gorski reševalci.

Umrli so štirje moški in štiri ženske. Pet ljudi naj bi bilo poškodovanih, 18 so jih rešili. S helikopterjem iščejo morebitne pogrešane. Ni namreč jasno, koliko ljudi je bilo na območju, ko je reka zalila sotesko.

Tiskovni predstavnik italijanske civilne zaščite je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da bi bilo lahko smrtnih žrtev še več. "Po naših dozdajšnjih informacijah je bilo v času nesreče na območju okoli trideset ljudi v treh skupinah," je pojasnil.

Območje je nekaj ur pred nesrečo zajelo neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom. Deževalo je več ur, nato pa se je vreme izboljšalo.

