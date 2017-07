V spopadu v mehiškem zaporu ubitih najmanj 28 zapornikov

Preveč ljudi v zaporu

7. julij 2017 ob 09:26

Acapulco - MMC RTV SLO/Reuters

V zaporu v Acapulcu v Mehiki je prišlo do krutega spopada med rivalskimi tolpami v najbolj nadzorovanem delu zapora. Ubitih je bilo 28 ljudi, ranjeni pa so bili trije.

Oblasti so po spopadu našle trupla po celem delu zapora, tudi v kuhinji in na območju, ki je namenjeno obiskom zakoncev zapornikov. Štirje ljudje naj bi bili obglavljeni. Kljub poročilom o strelih so vse žrtve umrle zaradi ran, ki so jih zadali ostri predmeti.

V omenjenem zaporu je bilo preveč zapornikov, njihovo število je kapacitete presegalo za 30 odstotkov. Zapor je bil zgrajen za 1.624 zapornikov, v njem pa je bilo po podatkih oblasti zvezne države Guerrero zaprtih 1.951 moških in 110 žensk, poroča Reuters.

Gre za enega najhujših izbruhov nasilja v mehiških zaporih v zadnjem času. V začetku lanskega leta je v spopadu med kartelom Zeta in njegovimi nasprotniki v zaporu na severu države umrlo 49 ljudi.

Pokol ravno v času obiska ameriškega ministra

Do pokola v zaporu v Acapulcu je prišlo v času obiska ameriškega ministra za domovinsko varnost Johna Kellyja ravno v Guerreru, eni od mehiških zveznih držav z največ kriminala, ki je tudi središče proizvodnje opija, kar zelo skrbi ameriške oblasti.

Kelly je eden izmed glavnih veznih ljudi med mehiško in ameriško vlado. Kelly je z mehiškimi gostitelji razpravljal o naporih vojske v bojih proti tihotapcem mamil, opazoval pa je tudi vojaško uničenje makovih polj.

Acapulco je eno od najbolj znanih mehiških letovišč, v zadnjih letih pa je zaradi spopadov med mamilarskimi karteli postalo eno od mest z največ umori na svetu.

Vse več umorov

Nasilni zločini v Mehiki so v porastu v zadnjih mesecih in leto 2017 bi lahko postalo eno od najbolj krvavih. Število umorov v prvih petih mesecih tega leta je naraslo za skoraj 30 odstotkov.

Mamilarske tolpe se borijo za nadzor in moč po januarski deportaciji vodje kartela Sinaloa Joaquína "El Chapo" Guzmána v ZDA. Zdaj, ko je bila kot posledica desetletnega boja ubita ali ujeta večina glavnih vodij kartelov, ZDA in Mehika razpravljajo, kako razbiti kartele.

B. V.