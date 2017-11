Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Srbski predsednik Vučić je dejal, da nad razsodbo niso presenečeni, a da se morajo zdaj ozreti v prihodnost. Foto: Reuters Vodja srbskih radikalcev Vojislav Šešelj, ki ga je haaško sodišče oprostilo, je dejal, da je sodba uperjena proti srbskemu narodu. Foto: EPA Sorodne novice Mladiću dosmrtna kazen - odgovoren za genocid v Srebrenici in obleganje Sarajeva Dodaj v

V Srbiji niso presenečeni nad razsodbo Mladiću

MZZ: Obsodba ključna za proces sprave v regiji

22. november 2017 ob 14:36

Beograd,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Srbiji nad razsodbo haaškega sodišča, ki je Ratka Mladića zaradi genocida in vojnih zločinov obsodilo na dosmrtni zapor, niso presenečeni. Iz slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je obsodba pomembno sporočilo vojnim zločincem.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da ni presenečen, vendar da razsodbe, ki ni pravnomočna, kot predsednik države ne more komentirati. Državljane Srbije je pozval, naj raje gledajo v prihodnost in razmišljajo o tem, kako bodo živeli njihovi otroci ter kako bodo ohranili mir in stabilnost v regiji. "Danes ni dan za veselje niti za žalost, temveč za to, da pogledamo, kakšno prihodnost si želimo," je dejal.

Na novinarsko vprašanje o kaznovanju odgovornih za zločine nad Srbi pa je Vučić dejal, da dejstvo, da tisti, ki so ubijali srbske žrtve, niso odgovarjali, ne sme opravičevati "zločinov, ki so jih zagrešili nekateri s srbskim imenom in priimkom".

Tudi srbska premierka Ana Brnabić, ki je na obisku na Norveškem, je dejala, da razsodba za srbski narod ni presenečenje. Tako kot Vučić je prepričana, da se morajo Srbi zdaj obrniti v prihodnost, da bi končno prišli do stabilne države.

Podpredsednik srbske vlade Rasim Ljajić je opozoril, da je treba v luči razsodbe preprečiti nov val etnične nestrpnosti. "Dokler bo javnost v regiji razdeljena na navijaške tabore, ne bo prišlo do resničnega soočenja s preteklostjo in zločini, ki so se zgodili v začetku 90. let," je dejal.

Vodja srbskih radikalcev Vojislav Šešelj je ocenil, da je haaško sodišče danes sprejelo "politično sodbo, uperjeno proti srbskemu narodu, ki je sodeloval v vojni, deloma tudi proti Srbiji, najbolj pa proti Republiki srbski".

MZZ: "Takšni zločini nimajo roka zastaranja"

"Ratko Mladić je bil obsojen na dosmrtno kazen za enega najhujših zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni. S to odločitvijo je sodišče ponovno potrdilo, da takšni zločini nimajo roka zastaranja. Hkrati je pomembno sporočilo vojnim hudodelcem, tudi v drugih predelih sveta, da bodo za svoja dejanja odgovarjali," je slovensko ministrstvo zapisalo v izjavi za javnost.

Dodali so, da je današnji dan priložnost za spomin na vse žrtve vojne v Bosni in Hercegovini ter da mora spomin na Srebrenici služiti tudi kot opomin mednarodni skupnosti, da se takšna grozodejstva ne smejo več ponoviti.

Obsodbe in sprejemanje resnice ključna za proces sprave

"V skladu z mednarodnim pravom in prizadevanji za preprečevanje nekaznovanosti pričakujemo dosledno izvršitev sodbe, ki je izjemnega pomena za preživele, svojce umrlih in tistih, ki še vedno veljajo za pogrešane," so še zapisali in poudarili, da je zaključevanje sodnih procesov proti vojnim zločincem na območju nekdanje Jugoslavije ter sprejemanje resnice o tem, ključno za proces sprave v regiji.

J. R.