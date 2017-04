V Srbiji tretji dan protestov študenti oblikovali zahteve

Notranji minister pravi, da za protestom stojijo kandidati, ki so izgubili

6. april 2017 ob 13:30

Beograd - MMC RTV SLO/STA

V Srbiji so se v sredo zvečer tretji dan zapored protesti predvsem mladih, ki protestirajo zaradi izidov nedeljskih predsedniških volitev in predhodne kampanje, nadaljevali. Protestniki so medtem že oblikovali zahteve.

Po prepričljivi zmagi premierja Aleksandra Vučića že v prvem krogu je protestiralo več tisoč ljudi, sprva v Beogradu in v manjšem številu tudi v Nišu in Novem Sadu, protesti pa so se medtem razširili na 17 mest.

Protestniki so nosili transparente z napisi Drugi krog, Vučić lopov in Stop diktaturi ter vzklikali "Lopovi". Zahtevali so odstavitev Vučića in dali vedeti, da niso poceni delovna sila ter da ni prav, da morajo biti član stranke, da dobijo zaposlitev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Študenti predstavili zahteve

V sredo so medtem študenti beograjske, novosadske in niške univerze uskladili zahteve. Zahtevajo zamenjavo volilne komisije zaradi nespoštovanja odločitev ustavnega sodišča o pripravi volitev na Kosovu in predsednice parlamenta Maje Gojković, ker je pred volitvami 1. marca za šest tednov prekinila delo parlamenta, s tem pa opoziciji odvzela možnost za izražanje mnenj.

Zahtevajo tudi zamenjavo glavnega in odgovornega urednika Radiotelevizije Srbije ter urednika informativnega programa javne radiotelevizije zaradi "režimskega poročanja in neenakomerne zastopanosti kandidatov". Protestniki zahtevajo tudi ureditev seznama volivcev in nato uvedbo elektronskih volitev, da bi preprečili zlorabe in manipulacije.

Ob tem zahtevajo še zamenjavo članov sveta za regulacijo elektronskih medijev REM, ker niso, čeprav bi morali, spremljali zastopanosti kandidatov na javni radioteleviziji in se niso odzvali na prijave več sto prekrškov.

Če njihovih zahtev ne bodo sprejeli, so napovedali nadaljevanje protestov do razpisa predčasnih parlamentarnih volitev.

Notranji minister: Za protesti so poraženi kandidati

Srbski notranji minister Nebojša Stefanović je proteste označil za politične, po njegovih besedah pa jih organizirajo kandidati, ki jih je Vučić na nedeljskih volitvah prepričljivo premagal.

Po delnih uradnih izidih je na volitvah Vučić med 11 kandidati zmagal s 55 odstotki glasov. Na drugo mesto se je uvrstil nekdanji varuh človekovih pravic Saša Janković s 16-odstotno podporo, tretji pa je bil izmišljeni lik študenta Luke Maksimovića Ljubiša Preletačević Beli, ki je osvojil nekaj več kot 9 odstotkov.

Avstrijska tiskovna agencija APA medtem poroča, da na Facebooku protest proti zmagi Vučića v soboto organizirajo tudi na Dunaju.

B. V.