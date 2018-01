V Srbiji že tretja smrtna žrtev ošpic od oktobra

V Srbiji in na severu Kosova zaznali več kot 1.220 primerov ošpic

22. januar 2018 ob 22:17

Niš - MMC RTV SLO, STA

V kliničnem centru v Nišu je za posledicami ošpic umrla 21-letna ženska, ki je rodila na začetku decembra. Gre za tretjo smrtno žrtev te nalezljive bolezni v Srbiji.

21-letnico so v niško bolnišnico sprejeli prejšnji torek v hudem stanju zaradi ošpic in hujše oblike pljučnice. Direktor infekcijske klinike v Nišu Miodrag Vrbić je dejal, da je bila ženska bolna približno dva tedna, preden se je oglasila pri zdravniku.

Kot je dodal, je umrla kljub vsem medicinskim ukrepom, ki so jih sprejeli zaradi njene bolezni, je na svojem spletnem portalu poročala srbska radiotelevizija.

Vrbić je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug še pojasnil, da je bila mlada mamica bolj izpostavljena bolezni zaradi nedavnega poroda. Njen dojenček ima tudi vse simptome ošpic, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Srbski mediji ne poročajo, ali je bila pokojna cepljena proti ošpicam, prav tako niso objavili podrobnosti o zdravstvenem stanju preostalih članov njene družine.

Tretji smrtni primer od oktobra

21-letnica je druga smrtna žrtev zaradi ošpic na območju Niša, potem ko je zaradi zapletov 2. januarja umrl dveletni deček, ki ni bil cepljen, in tretja smrtna žrtev v Srbiji od začetka lanskega oktobra, ko so se soočili z začetkom epidemije ošpic.

Do konca prejšnjega tedna so v Srbiji in na severu Kosova zaznali več kot 1.220 primerov ošpic. Najmlajši oboleli človek je star mesec in pol, najstarejši pa 60 let. Več kot 90 odstotkov okuženih z ošpicami v Srbiji ni bilo cepljenih ali ni podatkov o tem, ali so bili cepljeni. Približno tretjino obolelih so prepeljali v bolnišnice. Zaplete zaradi pljučnice so zaznali v 154 primerih.

