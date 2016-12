V središču Bagdada v dveh eksplozijah najmanj 28 mrtvih

Najhujši napad od oktobra

31. december 2016 ob 10:52

Bagdad - MMC RTV SLO/STA

Na tržnici, polni ljudi, v središču iraškega glavnega mesta je bilo v dveh bombnih napadih ubitih najmanj 28 ljudi, 53 jih je ranjenih. Odgovornosti je prevzela t. i. Islamska država.

Tarča napadov je bila četrt Al Sinek, kjer je polno trgovin, delavnic in veleprodajna tržnica, ki je vedno polna tovornjakov in delavcev, ki natovarjajo in raztovarjajo blago. Kot poroča BBC, je policija sporočila, da je najprej razneslo obcestno bombo, nato pa se je med množico ljudi, ki se je zbrala, raznesel še samomorilski napadalec.

T. i. Islamska država je v izjavi sporočila, da sta napada izvedla njena pripadnika s samomorilskimi pasovi.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, gre za najbolj smrtonosna napada v Bagdadu od sredine oktobra, ko je iraška vojska začela eno svojih največjih operacij v zadnjih letih, in sicer ofenzivo na Mosul, drugo največje iraško mesto, ki je v rokah IS-ja od leta 2014. Ta skupina je sicer prevzela odgovornost za večino podobnih napadov v Iraku.

Na ulicah Bagdada je zvečer pričakovati velike množice ljudi, ki se bodo udeležile novoletnih praznovanj, sicer šele drugih, potem ko so po vrsti let lani odpravili policijsko uro.

B. V.