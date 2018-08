V središču Donecka ubit vodja proruskih upornikov Zaharčenko

Moskva sumi, da je umor načrtoval Kijev

31. avgust 2018 ob 20:27

Doneck - MMC RTV SLO, STA

V eksploziji bombe je bil ubit vodja proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine Aleksander Zaharčenko. Incident se je zgodil v kavarni v središču Donecka.

42-letni Zaharčenko je bil poveljnik upornikov, ki se borijo proti ukrajinskim vladnim silam v industrijski regiji Doneck in zavračajo priznanje ukrajinske vlade v Kijevu. Leta 2014 je bil izvoljen za prvega predsednika samooklicane Doneške ljudske republike. V eksploziji je bil ranjen Aleksander Timofejev, "finančni minister" upornikov. Kavarna v središču Donecka je sicer pripadala Zaharčenku in je bila le nekaj sto metrov stran od njegove rezidence.

Kot piše BBC, so v bližini aretirali Ukrajince, ki jih sumijo za eksplozijo. Rusko zunanje ministrstvo sumi, da je umor Zaharčenka načrtovala ukrajinska vlada, še dodaja BBC. Atentat na Zaharčenka je označilo za teroristično dejanje. "Obstajajo razlogi za sum, da za umorom stoji režim v Kijevu," je sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova in pristavila, da je ukrajinska stran kršila "zavezo o miru in se odločila za prelitje krvi". Moskva obenem odločno zanika, da upornikom redno pošilja orožje, priznava pa, da upornikom pomagajo ruski prostovoljci.

Novo premirje, a spopadi se nadaljujejo

Ukrajinska obveščevalna služba SBU je vpletenost v atentat zanikala in sporočila, da je šlo po njihovih informacijah za notranje boje med "teroristi in njihovimi ruskimi sponzorji". V sredo je na vzhodu Ukrajine začelo veljati novo premirje med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki, vendar se spopadi nadaljujejo. Minuli teden so bili v spopadih ubiti štirje ukrajinski vojaki.

Zaharčenko je bil sicer že dvakrat ranjen v spopadih, avgusta leta 2014 pa je preživel eksplozijo, potem ko se je aktivirala avtomobil bomba. V zadnjih štirih letih so bili v različnih incidentih ubiti številni separatistični politiki in poveljniki, Zaharčenko pa je najvidnejši med njimi. Konflikt v regijah Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je izbruhnil leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, je po ocenah ZN do zdaj zahteval več kot 10.000 žrtev.

T. J.