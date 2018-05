Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Francoski policisti so napadalca ustrelili Foto: Reuters Dodaj v

V središču Pariza neznanec napadel mimoidoče in enega ubil

Policija ga je ustrelila

12. maj 2018 ob 22:10

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V središču Pariza, v okrožju okoli opere, je neznanec zabodel nekaj ljudi. En človek je umrl. Policija je napadalca ustrelila.

Štirje ljudje so ranjeni, dva izmed njih huje, enega pa je napadalec ubil, je sporočila francoska policija. Napadalca so policisti po poročanju očividcev najprej skušali ustaviti z električnim paralizatorjem, a ker jim to ni uspelo, so ga ustrelili.

Policija je potrdila, da je šlo za napad z nožem, druge podrobnosti pa niso znane. Policija je še zaprosila ljdui, da naj ne širijo nepotrjenih govoric, ampak le informacije, ki prihajajo iz zaupanja vrednega vira.

A. P. J.