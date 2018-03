V Šrilanki preklicali izredne razmere

Spopadi med budisti in muslimani

18. marec 2018 ob 11:12

Kolombo - MMC RTV SLO

V Šrilanki so preklicali izredne razmere, ki so jih uvedli 6. marca zaradi razmaha nasilja nad manjšinskimi muslimanskimi skupnostmi.

Na začetku meseca je namreč izbruhnila vrsta izgredov med pripadniki večinske skupnosti Sinhala in muslimansko manjšino. Nasilje se je začelo, ko je skupina mladih muslimanov v bližini prestolnice Kolombo napadla šoferja tovornjaka, pripadnika skupnosti Sinhala, ki je bil vpleten v prometno nesrečo. Voznik je po napadu umrl.

Sledili so napadi na muslimanske trgovine, hiše in mošeje, v katerih sta umrla najmanj dva človeka. Uničenih je bilo 450 domov muslimanov in zažganih več kot 60 avtomobilov. Med izrednimi razmerami so oblasti uvedle policijsko uro in prepovedale delovanje družbenih omrežij.

Večinsko budistična država

Policija je aretirala skoraj 300 ljudi, med njimi tudi vodjo budistične organizacije, ki je obtožen spodbujanja nasilja. V Šrilanki je večina prebivalcev budistov, ti pa obtožujejo muslimane, da ljudi silijo v spreobrnitev v islam in da uničujejo budistične arheološke kraje. V spopadih je bilo uničenih tudi okoli ducat muslimanskih verskih krajev.

Izredne razmere so bile v Šrilanki v veljavi 28 let na vrhuncu spopadov med vladnimi silami in tamilskimi uporniki. Odpravili so jih leta 2011.

A. P. J.