V St. Louisu na novih protestih aretirali več kot 80 ljudi

Mesto ima 300.000 ljudi

18. september 2017 ob 12:16

St. Louis - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V St. Louisu v ZDA je v nedeljo tretji zaporedni dan več sto ljudi protestiralo proti policijskemu nasilju in diskriminaciji temnopoltih.

Povod za proteste, ki so se znova sprevrgli v nasilje, je oprostilna sodba nekdanjega policista, ki je leta 2011 ubil temnopoltega domnevnega preprodajalca drog.

Protesti so se začeli v petek, potekali pa so tudi v soboto in nedeljo. Tako kot prva dva dneva so se tudi v nedeljo sprevrgli v nasilje, ko so protestniki začeli obmetavati policijo z različnimi predmeti ter razbijati izložbena okna.

V preteklih dneh je policija proti protestnikom uporabila solzivec. Več policistov je bilo poškodovanih, aretirali so več kot 80 nasilnežev.

Protesti so se v St. Louisu, mestu v zvezni državi Missouriju s 300.000 prebivalci, začeli, ko je v petek sodišče nekdanjega policista Jasona Stockleyja oprostilo umora 24-letnega Anthonyja Lamarja Smitha. Stockley je leta 2011 s svojim policijskim partnerjem sledil in petkrat ustrelil domnevnega preprodajalca drog Smitha, ki je bežal pred policijo.