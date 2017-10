Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Do incidenta je prišlo na Manhattnu. Foto: Reuters Dodaj v

Na Manhattnu avto zapeljal v kolesarje in streljal na pešce

Policija storilca že prijela

31. oktober 2017 ob 20:55

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku je za zdaj še neznani moški s poltovornjakom zapeljal v množico ljudi in vanje streljal, pri čemer naj bi ubil najmanj štiri ljudi in jih najmanj deset ranil. Policija je osumljenca že prijela.

Kot poroča BBC, je moški najprej zapeljal v kolesarje, nato pa izstopil iz vozila in začel streljati na pešce.

Incident se je zgodil na južnem delu Manhattna, policija pa ljudi poziva, naj se izogibajo delu med Chambers Street in West Street.

Več sledi ...

K. S.