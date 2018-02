V streljanju pred sedežem NSA-ja najmanj en človek ranjen

Policija je aretirala moškega

14. februar 2018 ob 14:58,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 16:43

Washington - MMC RTV SLO, STA

Pred sedežem ameriške Nacionalne varnostne agencije (NSA) v Fort Meadu severovzhodno od Washingtona je prišlo do streljanja. Ranjen je najmanj en človek.

Ranjenec je bil prepeljan v bolnišnico. Prejšnja poročila so navajala, da so bili ranjeni trije ljudje, poroča BBC. Za zdaj še ni jasno, kakšen je razlog streljanja, ni znano niti, ali je streljal osumljenec ali policist. Zaradi incidenta so sicer zaprli bližnjo avtocesto v obe smeri.

Iz NSA-ja so že sporočili, da imajo položaj pod nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O dogodku je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Ameriška televizija NBC je medtem objavila posnetek, kako so policisti obkrožili moškega, ki vklenjen leži na tleh, zraven pa je črno terensko vozilo, ki je trčilo v betonsko ogrado, ki obkroža sedež NSA-ja. V vetrobranskem steklu vozila so jasno vidne tudi luknje od nabojev.

