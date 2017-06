Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 39 glasov Ocenite to novico! Napadeni vodja poslanske skupine republikancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa Steve Scalise. Foto: Reuters Sorodne novice Streli v bližini ameriškega kongresa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V streljanju ranjen "vodja" republikancev Steve Scalise

Varnostna služba je napadalca ubila

14. junij 2017 ob 14:17,

zadnji poseg: 14. junij 2017 ob 15:13

Alexandria - MMC RTV SLO

Neznani napadalec je v Alexandrii v Virginiji streljal na vodjo republikanske večine v predstavniškem domu ameriškega kongresa Steva Scalisa in njegove pomočnike.

Scalise in sodelavci so bili napadeni med treningom bejzbolske ekipe kongresnikov. Kot je sporočil senator Mike Lee iz Utaha, je bil Scalise zadet v bok in je zunaj smrtne nevarnosti. Lee je dodal, da je policija napadalca ubila.

Napadalec belec nekoliko močnejše postave

Republikanski kongresnik iz Alabame Mo Brooks pa je pojasnil, da je bil tudi sam navzoč na treningu, ko je bil zadet Scalise. Brooks je napadalca opisal kot "belega moškega srednjih let in nekoliko močnejše postave". Napadalec je bil oborožen s puško in je bil ubit po izmenjavi ognja z varnostno službo. Skupaj naj bi odjeknilo od 50 do 100 strelov.

Na treningu so bili med drugim navzoči tudi člani kongresa Rand Paul, Chuck Fleischmann, Ron DeSantis in Jeff Duncan.

Uradni govorec Bele hiše Sean Spicer je dejal, da je bil predsednik ZDA Donald Trump o napadu obveščen. Trump se je na napad odzval na Twitterju: "Žalostni smo ob tej tragediji. V mislih in molitvi smo s člani kongresa, njihovimi asistenti in drugimi prizadetimi."

A. V.