V streljanju v Las Vegasu mrtvih najmanj 58 ljudi. Strelec si je sodil sam.

Pri Paddocku našli deset kosov orožja

2. oktober 2017 ob 09:35,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 19:40

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na festivalu countryja v Las Vegasu je prišlo do streljanja, v katerem je bilo ubitih najmanj 58 ljudi, ranjenih pa več kot 500. Storilec je 64-letni Stephen Paddock.

Paddock, ki je živel v mestu Mesquite blizu Las Vegasa, je streljal iz 32. nadstropja igralnice in hotela Mandalay Bay na koncertno prizorišče, kjer se je prvi dan zbralo približno 22.000 ljudi. V videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti več sto ljudi, kako bežijo. Na nekaterih posnetkih je slišati strele iz avtomatskega orožja, ki je po trditvah očividcev trajalo več kot pet minut. Do streljanja je prišlo v nedeljo ob 22.30 po krajevnem času oziroma v ponedeljek ob 7.30 po srednjeevropskem času.

Odgovornost za napad je prevzela t. i. Islamska država, v katero naj bi se storilec včlanil pred nekaj meseci. Ameriške oblasti domnevno povezavo z islamisti še preiskujejo in "svarijo" pred prehitrimi zaključki.

Motiv za napad še ni znan

Napadalca je policija našla mrtvega v hotelski sobi, iz katere je streljal. Storil je samomor. Pri njem so našli še deset kosov orožja. Šerif Las Vegasa Joseph Lombardo je sporočil, da "ni več nobenih strelcev". Obstajala so namreč poročila o najmanj še enem incidentu na glavni aveniji v mestu. Motiv za napad še ni znan. Policija je našla žensko, ki je bila osumljenčeva sostanovalka. Ženska azijskega rodu Marilou Daley bi lahko pomagala pri razjasnitvi motiva napada. Po napadu je policija zaprla širše območje okoli prizorišča streljanja. Med mrtvimi in ranjenimi ni slovenskih državljanov.

Trump: Gre za dejanje čistega zla

Ameriški predsednik Donald Trump je pokol označil za dejanje čistega zla. Izrekel je sožalje družinam žrtev in dejal, da moli za pokojne, ter se zahvalil policiji Las Vegasa za ukrepanje. Trump je ob tej priložnosti izdal še posebno predsedniško proklamacijo, v kateri je zapisal, da ima Amerika strto srce in žaluje za žrtvami ter prosi boga, naj potolaži trpeče. Trump je ukazal, da se ameriške zastave pred Belo hišo in drugimi javnimi civilnimi in vojaškimi poslopji ter objekti doma in po svetu spustijo na pol droga do večera 6. oktobra.

Nevada zelo "liberalna" glede nakupa orožja

Kot poroča BBC, veljajo v zvezni državi Nevada, kjer leži Las Vegas, eni izmed najmanj strogih zakonov glede orožja v ZDA. Ljudje imajo tako lahko orožje, ni pa se jim treba registrirati kot lastnik orožja. Preverjanja ozadja se sicer opravljajo, ko ljudje kupujejo orožje, a jih lahko prodajo tudi zasebno. Država ne prepoveduje jurišnih pušk, ki so lahko avtomatske ali polavtomatske, prav tako pa ne obstaja omejitev pri nakupu streliva.

Najbolj krvav strelski pokol v zgodovini ZDA

Gre za najmnožičnejši strelski pokol v ameriški zgodovini, ki je s številom mrtvih presegel masaker iz junija 2016, ko je ameriški državljan afganistanskih korenin Omar Mateen med strelskim napadom v nočnem klubu v Orlandu na Floridi, kjer se zbirajo homoseksualci, ubil najmanj 50 ljudi, več kot 50 pa jih je ranil. Napadalca je policija ubila.

Putin izrazil sožalje Trumpu

Iz sveta medtem prihajajo izrazi sožalja. Ruski predsednik Vladimir Putin je tako v telegramu Trumpu zapisal, da je "ta zločin, ki je zahteval življenja na desetine miroljubnih državljanov šokanten v svoji krutosti." Trumpa je poklicala tudi britanska premierka Theresa May.

B. V., A. V.