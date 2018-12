V streljanju v Strasbourgu ubit en človek, 11 ranjenih

Število žrtev še ni potrjeno

11. december 2018 ob 21:03,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 21:56

Strasbourg - MMC RTV SLO

V Strasbourgu na vzhodu Francije se je zgodilo streljanje, v katerem je po podatkih tamkajšnjih oblasti en človek umrl, enajst pa jih je ranjenih.

Varnostne sile so zaprle del mesta, kjer se je zgodil incident, tramvaji ne vozijo, poroča BBC. Do streljanja je prišlo blizu božičnega sejma na trgu Kleber, enem izmed trgov v središču mesta. Iz županove pisarne so meščane pozvali, naj ostanejo doma, dokler se položaj ne razjasni.

Oblasti so sporočile, da je identiteta strelca znana, a da je ta še na begu.

Vir v uradu tožilca je dejal, da motiv za streljanje ni znan in da poteka preiskava o tem, ali je dogodek povezan s terorizmom, poroča Reuters.

Novinar Bruno Poussard je na Twitterju zapisal, da je bilo izstreljenih več kot 10 strelov. Tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta v mestu Emmanuel Foulon pa je zapisal, da je bila v središču mesta po zvokih streljanja "panika" in da so na ulicah oboroženi policisti.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je policija zaprla stavbo Evropskega parlamenta. Ne poslanci, ne osebje, ne novinarji je ne morejo zapustiti.

V Strasbourgu je tudi MMC-jeva novinarka Klara Širovnik, ki je bila v času streljanja v restavraciji, ki je zaradi dogodka zaprta. Kot je sporočila na Twitterju, je vzdušje v mestu "zadušljivo". Kot je dodala, se ljudje na dogodek odzivajo različno. Nekateri kličejo svojce in se sprašujejo, ali so na varnem, drugi so sprijaznjeni in nepresenečeni.

Zaskrbljeni Francozi so se zatekli v restavracije in pod mostove. Novice pričakujejo živčno. Kaj je bil povod za nocojšnje streljanje? pic.twitter.com/NY2Se4MxQa — Klara Širovnik (@klara_sirovnik) 11 December 2018

B. V.