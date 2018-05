V strelskem napadu na srednji šoli v Teksasu deset mrtvih in deset ranjenih

Strelec je bil dijak šole

18. maj 2018 ob 17:30

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 23:10

Santa Fe

V strelskem napadu na srednjo šolo v Santa Feju v ameriški zvezni državi Teksas je bilo ubitih deset ljudi, še deset je ranjenih. Napad je izvedel 17-letni dijak šole, ki ga je policija že prijela.

Napad se je zgodil nekaj pred 8. uro zjutraj v eni izmed učilnic v šoli. Med učenci je zavladala panika, sprožil se je alarm. Lokalne televizije iz Teksasa poročajo, da je zaprto celotno šolsko okrožje mesta Santa Fe, srednjo šolo so obkolile različne policijske sile. Po navedbah tamkajšnje policije je napad izvedel 17-letni dijak šole Dimitrios Pagourtzis.

Teksaška policija je sporočila, da so med pregledom šole v stavbi in zunaj območja šole odkrili domnevne eksplozivne naprave. Teksaški guverner Greg Abbott je pozneje v izjavi potrdil, da je storilec podtaknil več vrst eksplozivnih sredstev, med drugim molotovko. Proti Pagourtzisu je že vložena obtožnica. Kot je pojasnil Abbott, je najstnik orožje, šibrovko in revolver kaliba 38 vzel svojemu očetu, ki naj bi imel potrebna dovoljenja. V Teksasu lahko sicer orožje posedujejo ljudje, starejši od 18 let. Poleg 17-letnika je policija v povezavi z napadom priprla še dve osebi.

Priče so sprva povedale, da je nekdo prišel v šolo s šibrovko in ustrelil dijakinjo v nogo. Večina ubitih je bila dijakov šole. Televizijski posnetki iz zraka kažejo dijake, ki prihajajo iz poslopja z dvignjenimi rokami, in policiste, ki jih preiskujejo, preden jih spustijo naprej na varno. En policist je bil ranjen. Najmanj devet ljudi je v bolnišnični oskrbi.

Kot poroča BBC, naj bi prvi pregled osumljenčevega dnevnika, računalnika in mobilnega telefona razkril, da je napad načrtoval. Po guvernerjevih besedah naj bi "si najstnik po napadu sodil sam, toda potem se je predal, ker ni imel poguma, da bi naredil samomor."

Trump: To se predolgo dogaja

Ameriški predsednik Donald Trump je po napadu sporočil, da se mu "para srce" ob "absolutno grozljivem" streljanju na šoli. "To se v naši državi že predolgo dogaja," je dejal pozneje na dogodku v Beli hiši. "Moja administracija je odločena, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da zaščitimo učence in dijake, zavarujemo šole in da držimo orožja stran od ljudi, ki predstavljajo grožnjo sebi in drugim," je še dodal.

Spomnimo, po streljanju na šoli na Floridi 14. februarja, ko je bilo ubitih 17 ljudi, veliko pa ranjenih, se je v ZDA spet razvnela razprava o preprosti dostopnosti orožja po državi. Trump je kot rešitev predlagal oborožitev učiteljev.

B. V., K. T.