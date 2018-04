Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Karl-Erivan Haub v enem od Tengelmannovih supermarketov z nemško kanclerko Angelo Merkel. Foto: Reuters Trije bratje Haub: Karl-Erivan, Georg in Christian. Njihov oče, magotec Erivan Haub, je umrl marca letos. Foto: Reuters Dodaj v

V švicarskih Alpah izginil eden najbogatejših Nemcev

Karl-Erivan Haub se ni vrnil s smučanja

11. april 2018 ob 15:50

Zürich - MMC RTV SLO

V švicarskih Alpah poteka intenzivna iskalna akcija za milijarderjem Karlom-Erivanom Haubom, enim najbogatejših Nemcev, ki je izginil med smučanjem.

Haub, dedič verige supermarketov Tengelmann, se v soboto ni vrnil v svoj hotel s smučarske odprave zunaj urejenih prog v Zermattu blizu Matterhorna.

Tengelmannova predstavnica je potrdila, Hauba reševalne ekipe intenzivno iščejo, da pa iskanje ovirata slaba vidljivost in grožnja snežnih plazov.

Haub je v Zermattu treniral za smučarsko tekmo Patrouille des Glaciers, mednarodni dogodek, ki ga organizira švicarska vojska in bo potekala prihodnji teden.

Družina pripravljena na najhujše

58-letni milijarder podjetje vodi od leta 2000 in ima v lasti vrsto znamk supermarketov v Nemčiji in srednji Evropi (tudi v Sloveniji), kot so KiK, Woolworth in Obi.

V pismu, objavljenem v nemškem časniku Handelsblatt, je Haubov mlajši brat Christian Haub zapisal, da je Karl-Erivan izkušen smučar in planinec.

Čeprav Christian Haub še vedno ohranja upanje, da bodo brata našli, pa pravi, da je njegova družina - ena najbogatejših v Nemčiji - "pripravljena" na najhujše.

Če Hauba ne bodo našli, "bo posel še naprej tekel gladko in nemoteno", je še dodal najmlajši od treh bratov Haub.

Bloombergov indeks milijarderjev premoženje Erivana K. Hauba, Haubovega nedavno umrlega očeta, ocenjuje na pet milijard evrov. 85-letni Haub je umrl nenadoma na začetku marca na svojem ranču v Wyomingu. Družinsko podjetje Haubovih je bilo ustanovljeno leta 1867 kot uvoznik kave in čaja iz kolonij.

K. S.