V Švici na referendumu zavrnili odpravo prispevka za javno radiotelevizijo

Velika večina naj bi podprla javno radiotelevizijo

4. marec 2018 ob 13:16,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 17:28

Bern - MMC RTV SLO, STA

Švicarski volivci in volivke so na današnjem referendumu zavrnili odpravo prispevka za javno radiotelevizijo. Odpravo so podpirale predvsem desne stranke in njihovi podmladki.

Proti odpravi prispevka je glasovalo 71,6 odstotka volivcev. Podpora javni radioteleviziji je nepričakovano visoka, saj je bilo v javnomnenjskih raziskavah pred referendumom proti okoli 60 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Švicarska javna radiotelevizija SRG se je na izide referenduma odzvala z olajšanjem. Generalni direktor SRG-ja Gilles Marchand je ob tem napovedal varčevalni program in reformo programov.

Projekcijo izidov je zelo hitro po zaprtju volišč predtem sporočil že neodvisni inštitut za javno mnenje Gfs.bern, ki je prav tako napovedal zavrnitev odprave prispevka. Gfs.bern je edini inštitut, ki predstavlja napovedi na deželni ravni. Osnova za projekcijo so končni izidi iz izbranih občin. Številne občine so volišča zaprla že pred 12. uro.

Proti prispevku predvsem desnica

Pobudniki referenduma, ki so za odpravo prispevka, nameravajo svoj boj proti javni radioteleviziji nadaljevati tudi v primeru poraza. Odpravo prispevka za radiotelevizijo v Švici podpirajo predvsem desne stranke in njihovi podmladki. Trdijo, da je prispevek previsok, pristranski in nepotreben.

Kot pravijo, bi morali državljani pri poplavi ponudnikov informacij sami odločiti, za kaj želijo plačevati in za kaj ne. Švicarski javni SRG bi se po njihovem prepričanju lahko financiral z dodatnim oglaševanjem, prodajo oddaj in posebno plačljivo televizijo.

Švicarska vlada in SRG sta po drugi strani posvarila, da bi sprejetje predloga pomenilo konec za javno radiotelevizijo, saj bi ostala brez treh četrtin proračuna. Demokracija potrebuje dobre in neodvisne informacije, kar pa je težko doseči na zasebnem trgu, kjer si odvisen od gledanosti, zatrjujejo.

17 radiev in sedem televizij

SRG ima pod svojim okriljem 17 radiev in sedem televizij v štirih uradnih jezikih, in sicer v nemščini, francoščini, italijanščini in retoromanščini. Letni strošek prispevka na gospodinjstvo znaša 451,10 franka (okoli 390 evrov). Prihodnje leto naj bi prispevek sicer znižali na 365 frankov (315 evrov).

Če bi bil predlog na referendumu sprejet, bi postala Švica prva evropska država, ki bi ukinila obvezno plačevanje prispevka za javno radiotelevizijo.

B. V., J. R.