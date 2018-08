Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Letalo Ju-52 iz leta 1939, ki je v soboto strmoglavilo v švicarskih Alpah. Foto: EPA Dodaj v

V Švici v nesreči starodobnega letala 20 mrtvih

V drugi letalski nesreči štirje mrtvi

5. avgust 2018 ob 15:19

Bern - MMC RTV SLO, STA

V švicarskih Alpah je še iz neznanega razloga strmoglavilo starodobno letalo iz druge svetovne vojne. V nesreči je umrlo vseh 20 ljudi na krovu.

Po navedbah policije alpskega kantona Graubuenden je strmoglavilo propelersko letalo junkers Ju-52 iz leta 1939, na katerem je bilo prostora za tri člane posadke in 17 potnikov.

Letalo je strmoglavilo na zahodno pobočje gore Piz Segnas na nadmorski višini 2540 metrov, potniki, stari od 42 do 84 let, pa so bili na panoramskem poletu.

Na kraj nesreče so odposlali pet helikopterjev.

Novico o nesreči je potrdil tudi lastnik letala, letalski prevoznik Ju-Air, ki je s svojo floto nemških starodobnikov specializiran za panoramske polete. Po dogodku je do preklica prizemljil vsa svoja letala.

To je bila druga letalska nesreča v Švici v le nekaj urah – isti dan je namreč deset kilometrov južno od Luzerna strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrla štiričlanska družina z dvema majhnima otrokoma.

