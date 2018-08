Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Organizatorji so tabor označili za domoljubnega, oblasti pa so ga zaprle. Foto: Reuters Srbski predsednik Vučić se je izrekel proti tovrstnim taborom. Foto: Reuters Sorodne novice Poljska načrtuje krepitev paravojaških enot s 35.000 pripadniki Dodaj v

V taboru na zahodu Srbije vojaško urili otroke in mladostnike

Ministrstvo za notranje zadeve je tabor zaprlo

17. avgust 2018 ob 14:07

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Na zahodu Srbije na planini Zlatibor je bil razkrit tabor za vojaško urjenje otrok, v katerem so našli 34 dečkov in fantov ter 10 deklic in deklet iz Srbije, Republike srbske in Črne gore, starih med 12 in 23 let.

Odkritje je povzročilo precejšnje razburjenje v javnosti, tabor pa so oblasti medtem že zaprle. Kot je poročala srbska javna radiotelevizija RTS, so se otroci v uniformah urili za boj, uporabo pušk in nožev.

Urili so se predvsem otroci veteranov iz vojn na območju nekdanje Jugoslavije, in sicer ob pomoči upokojenih srbskih policistov in vojakov, pa tudi inštruktorjev iz Rusije. Tabor pa sta organizirala srbsko veteransko združenje borcev v spopadih na območju nekdanje Jugoslavije (USOYU) in ruska nevladna organizacija Enot.

V medijih so se takoj pojavila vprašanja, ali je tovrsten "mladinsko-domoljubni" tabor, kot so ga poimenovali, primeren. Vodja združenja USOYU Željko Vukelić je pojasnil, da so se otroci urili v obrambnih veščinah, kar zanj osebno "ni nič slabega". Dejal je, da niso kršili nobenega zakona, da orožje ni bilo pravo, največ pozornosti so posvetili preživetju v naravi. Dodal je še, da imajo podobne tabore tudi na Madžarskem, v Belgiji in Veliki Britaniji.

Učili naj bi se tradicionalnih vrednot

Tudi predsednik občine Čajetina, kjer je bil nameščen ta tabor, Milan Stomatović je zavrnil kritike. Dejal je, da je ta tabor "humanitaren in domoljuben" ter da so se otroci v njem učili tradicionalnih vrednot.

"Ne gre za vojaški tabor, kjer se otroke uri za teroristične akcije," je zatrdil in napovedal, da si bodo prizadevali, da bi tak tabor postal tradicionalen. "Da bi se čim več otrok lahko naučilo, česar se ne morejo v rednem šolanju, saj ni več poučevanja o obrambi in zaščiti," je dejal Stomatović.

Vučić proti

Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, se je srbski predsednik Aleksandar Vučić izrekel proti tovrstnim taborom. Dejal je, da "to ni Srbija prihodnosti". Poudaril je, da Srbija takih zadev ne bo dopuščala. "Kot država tega ne potrebujemo," je dejal.

"Gre za dobre otroke, ki se jih mora učiti delati, da bodo morda jutri tudi dobri vojaki, vendar se ve, kdaj je čas za vojsko, za učenje, za šolanje in za druge stvari," je dejal srbski predsednik.

Tudi srbsko notranje ministrstvo se ni strinjalo s stališčem, da je ta tabor nekaj popolnoma normalnega in ga zaprlo. Kot je sporočil notranji minister Nebojša Stefanović, je odredil zaprtje tabora zaradi morebitne zlorabe otrok in vznemirjanja javnosti. Otroke so vrnili domov, je po poročanju Tanjuga še povedal Stefanović.

B. V.