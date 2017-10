Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Oblasti trdijo, da seznam istospolniih potrebujejo zaradi njihove varnosti. Foto: Reuters Dodaj v

V Tadžikistanu so oblasti sestavile seznam gejev in lezbijk

Istospolnost ni prepovedana, a je ne odobravajo

18. oktober 2017 ob 11:48

Dušanbe - MMC RTV SLO

Oblasti v Tadžikistanu so sestavile seznam 367 domnevno istospolno usmerjenih državljanov, ki bodo morali opraviti testiranja, s katerimi želijo "preprečili širjenje spolno prenosljivih bolezni".

Ta novica je bila objavljena v časopisu Zakonost, ki ga izdaja urad tadžikistanskega državnega tožilca. Pojasnjeno je bilo, da so seznam gejev in lezbijk sestavili po "temeljiti raziskavi" gejevske, lezbične, biseksualne in transseksualne (LGBT) skupnosti v državi, piše Guardian. Posebne delovne skupine so tako v sklopu projektov Moralnost in Očiščenje identificirale 319 gejev in 48 lezbijk, transseksualcev pa niso našli. V pretežno muslimanskem Tadžikistanu živi 8,5 milijona ljudi.

Časopis ni poročal o tem, kakšne preglede in testiranja bodo morali opraviti istospolno usmerjeni, zapisali so le, da so homoseksualce "registrirali zaradi njihove ranljivosti v družbi, njihove varnosti in zaradi preprečevanja spolno prenosljivih bolezni".

V nasprotju s sosednjim Uzbekistanom, kjer je homoseksualnost prepovedana, to za Tadžikistan ne velja, spremlja pa jo kup predsodkov.

A. P. J.