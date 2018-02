V Tajvanu se nadaljuje iskanje preživelih po silovitem potresu

Poročajo o popotresnih sunkih

7. februar 2018 ob 09:34

Tajpej - MMC RTV SLO, STA

Po potresu, ki je v torek prizadel Tajvan, se nadaljuje iskanje preživelih. Po zadnjih podatkih so umrli štirje ljudje, vsaj 225 pa jih je bilo ranjenih. Pogrešajo še najmanj 145 ljudi.

Najhuje je bilo v mestu Hualien, kjer so tudi našli vse štiri smrtne žrtve. Truplo 60-letne ženske so našli v ruševinah hotela Marshal, ki se je med potresom porušil, dve drugi žrtvi potresa so našli v porušeni 12-nadstropni stanovanjski stavbi, 66-letnik pa je umrl drugje v mestu, so sporočile tajvanske oblasti.

Najmanj 225 ljudi je bilo med potresom poškodovanih, vsaj 145 ljudi pa še vedno pogrešajo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tajvanska predsednica Caj Ing Ven je prestrašenim prebivalcem zagotovila, da bodo reševalne službe neutrudno iskale pogrešane in iz ruševin reševale ujete ljudi. Iz Tajvana poročajo o več popotresnih sunkih.

40.000 gospodinjstev brez vode

Zaradi potresa je več kot 1.800 gospodinjstev ostalo brez elektrike, več kot 40.000 pa jih je brez vode. Skoraj 500 ljudi se je zateklo v začasna zavetišča, so sporočile tamkajšnje oblasti, ki so še sporočile, da je bilo v potresu uničenih več cest, mostov in tudi stavb.

Žarišče potresa z močjo 6,4 je bilo 18,3 kilometra severno od Hualiena na globini 10 kilometrov, je sporočila tajvanska seizmološka agencija. Potres so zaznali ob 23.50 po lokalnem času, čutili pa so ga po celotni državi.

B. V.