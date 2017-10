V talibanskem ujetništvu rodila tri otroke, zdaj končno rešena

Ameriški predsednik Donald Trump pohvalil akcijo

12. oktober 2017 ob 17:29

Islamabad - MMC RTV SLO

Pakistanska vojska je po petih letih iz talibanskega ujetništva rešila Kanadčana Joshuo Boyla, njegovo ameriško ženo Caitlan Coleman in njune tri otroke, ki so se rodili v ujetništvu.

Boyle in Colemanova sta bila ugrabljena, ko sta leta 2012 potovala (!) po Afganistanu. Colemanova je bila ob ugrabitvi prvič noseča, nato pa je povila še dva otroka. Talibani so osvoboditev zahodnjakov pogojevali z izpustitvijo treh svojih pripadnikov.

Akcijo v pakistanski obmejni regiji Kuram je s pomočjo ameriških obveščevalnih podatkov uspešno izvedla pakistanska vojska. Ameriški predsednik Donald Trump je uspešno akcijo pozdravil in dodal, da gre za pozitiven trenutek v odnosih ZDA s Pakistanom.

Trump upa na sodelovanje tudi v prihodnosti

Sodelovanje pakistanske vlade je po njegovih besedah znamenje, da spoštuje ameriška prizadevanja za zagotavljanje varnosti v regiji. Ob tem je izrazil upanje tudi na prihodnje sodelovanje pri osvobajanju talcev in v protiterorističnih akcijah.

Zadnji posnetek kanadsko-ameriške družine se je v javnosti pojavil decembra lani, ko sta v videoposnetku mati in oče svoji vladi pozivala, naj poskrbita za njuno izpustitev. Že tedaj sta na posnetku v rokah držala dva mlada sinova, ki sta se rodila med njunim bivanjem v ujetništvu.

V Afganistanu sicer ne manjka organiziranih kriminalnih združb. Talce navadno ugrabijo v zameno za odkupnino, njihove glavne tarče pa so tujci in premožnejši Afganistanci, ki so se preselili čez mejo v Pakistan.

