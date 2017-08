V Tanzaniji ubili znanega zaščitnika slonov

Wayne Lotter prejel več groženj s smrtjo

18. avgust 2017 ob 17:00

Dar es Salaam - MMC RTV SLO, STA

V Tanzaniji so ubili vodilnega zaščitnika slonov in vodjo nevladne organizacije za zaščito živali Wayna Lotterja, ki je pred smrtjo redno prejemal grožnje s smrtjo.

51-letnega Južnoafričana sta še neznana storilca ustrelila v sredo zvečer v prestolnici Dar es Salaam, motiv umora pa še ni znan, je sporočila tanzanijska policija, ki je odprla preiskavo njegove smrti. Kot je doslej znano, se je okoljevastvenik peljal s taksijem od letališča proti svojemu hotelu, ko je drugo vozilo taksi ustavilo, dva moška pa sta odprla vrata taksija in Lotterja ustrelila.

"S strtim srcem sporočamo, da je bil soustanovitelj fundacije Wayne Lotter ustreljen in ubit včeraj ponoči v predelu Dar es Salaama," je na svoji spletni strani zapisala Lotterjeva fundacija PAMS.

Britanska raziskovalka primatov in ugledna okoljevarstvenica Jane Goodall je Lotterja opisala kot njenega heroja. Po njenih besedah je bil Lotter moški, ki se je v svoji pobudi za zaščito tanzanijske divjine "soočal z ostrim nasprotovanjem in osebnimi grožnjami".

Življenje posvetil divjini

Lotter se je v Tanzaniji boril proti divjim lovcem na slone in trgovini s slonovino. Fundacijo PAMS je v Tanzaniji lansiral leta 2009, vse od takrat pa je bil deležen številnih groženj.

"Wayne je svoje življenje posvetil afriški divjini. Iz mladeniča, ki je delal kot lovski čuvaj v svoji domači Južni Afriki, je postal vodja pobude proti divjim lovcem v Tanzaniji," je soustanovitelju v spomin zapisala fundacija.

Fundacija PAMS sicer financira Nacionalno in transnacionalno enoto za preiskovanje resnih kaznivih dejanj v Tanzaniji. V zadnjih letih je bila ta enota pri varovanju slonov precej uspešna. Aretirali so namreč skoraj 900 divjih lovcev in nezakonitih trgovcev s slonovino, vključno z Yang Feng Glan, tako imenovano "Kraljico slonovine". Enota je bila nedavno tudi predmet Netflixovega dokumentarnega filma The Ivory Game (Slonokoščena igra).

Lotter je v enem od intervjuju dejal, da meni, da je njegovo delo pomagalo zmanjšati delež divjega lova za najmanj 50 odstotkov.

Po zadnjih podatkih je slonja populacija v Afriki v samo sedmih letih, med letoma 2007 in 2014, upadla za 30 odstotkov. Med najbolj prizadetimi je bila prav Tanzanija, kjer se je število slonov zmanjšalo za 60 odstotkov.

K. S.