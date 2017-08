V Teksasu najmanj devet smrtnih žrtev, na desettisoče ljudi zapustilo domove

Najhuje še ni mimo, opozarjajo oblasti

29. avgust 2017 ob 08:13

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 08:42

Reuters, STA

Poplave, ki so nastale zaradi tropske nevihte Harvey in prizadele ameriško zvezno državo Teksas, naj bi se še stopnjevale. Umrlo je najmanj devet ljudi, na desettisoče pa jih je bilo prisiljenih zapustiti domove.

Na stotine ljudi, ki so v Houstonu obtičali zaradi poplav, s helikopterji, čolni in posebnimi vozili rešuje na tisoče pripadnikov nacionalne garde, policije, obalne straže, reševalnih služb, pomagajo številni civilisti.

Mrtvih je najmanj devet ljudi. Med zadnjimi žrtvami je šestčlanska družina, vključno s štirimi otroki. Utopili naj bi se v kombiju, ki ga je odnesla voda, so sporočile oblasti.

V Houstonu, četrtem največjem ameriškem mestu, ki ima z okolico 6,8 milijona prebivalcev, so šole in poslovni prostori zaprti. V nekaterih nižje ležečih sosesk je voda dosegla višino prsi. V zadnjih dneh je v mestu namreč padlo rekordnih 75 centimetrov dežja, zaradi česar so se ulice spremenile v deroče reke.

Obe večji houstonski letališči sta zaprti, tako kot večina avtocest, železniških povezav in bolnišnica, iz katere so morali biti bolniki čez konec tedna evakuirani. Več kot četrt milijona ljudi je brez elektrike.



Direktor Zvezne agencije za izredne razmere William Long je dejal, da bo v zavetiščih začasno nastanjenih 30.000 ljudi. Zdaj jih je tam okoli 8.000. Mesto Houston ni ukazalo evakuacije zaradi strahu, da bi 2,3 milijona prebivalcev na cestah povzročilo kaos, ki bi bil lahko še smrtonosnejši, je pojasnil župan Sylvester Turner.

Več dežja kot v celem letu

Harvey je v petek dosegel Teksas kot najmočnejši orkan, ki je to državo prizadel v več kot pol stoletja. V zadnjih nekaj dneh je padlo več dežja kot na nekaterih prizadetih območjih v celem letu, poroča Reuters.



Najhuje pa še ni mimo. Nevihta se namreč premika počasi, zaradi česar še nevidene padavine povzročajo hude poplave. Nevihta naj bi se do srede počasi premikala proti Houstonu. Državni center za orkane je sporočil, da bo ponoči padlo še več dežja, kar naj bi še poslabšalo trenutne razmere.



Teksas, morda tudi Louisiano, kjer tudi močno dežuje, bo čez dan obiskal predsednik Donald Trump, ki se spoprijema s prvo naravno katastrofo, odkar je januarja prevzel položaj. V obeh državah je razglasil naravno nesrečo, kar omogoča zvezno pomoč.

B. V.