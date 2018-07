Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Napadalec je imel duševne težave, je sporočila njegova družina. Foto: Reuters Sorodne novice Trije mrtvi in 13 ranjenih v streljanju v Torontu Dodaj v

V Torontu streljal 29-letnik z duševnimi težavami

Njegova družina je zgrožena

24. julij 2018 ob 09:20

Toronto - MMC RTV SLO

Kanadska policija je razkrila identiteto napadalca, ki je v nedeljo zvečer v Torontu ubil dve osebi in jih še 13 ranil: streljal je 29-letni Faisal Hussain, ki je imel hude duševne težave.

Posebna preiskovalna enota v Ontariu je sporočila, da bo njegovo ime objavila "zaradi izjemnih okoliščin tega tragičnega incidenta." Napadalca so policisti izsledili na bližnji ulici nekaj minut po streljanju, ki se je začelo okoli 22. ure, sledila je izmenjava ognja med napadalcem in policijo, po kateri je napadalec znova pobegnil. Mrtvega so našli približno 100 metrov naprej, poroča BBC.

Več kanadskih medijev je objavilo pismo, v katerem je napadalčeva družina izrazila sožalje žrtvam in njihovim svojcem. Njegova starša sta sporočila, da je imel Hussain hude duševne težave in da se je večino življenja spopadal z neozdravljivo psihozo in depresijo.

V nedeljskem streljanju v grški četrti na področju avenij Danforth in Logan sta umrli 10-letna deklica, katere ime ni znano, in 18-letna Reese Fallon, ki je ravnokar zaključila srednjo šolo in bi morala jeseni na študij na univerzo McMaster, še piše BBC.

