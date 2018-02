V trčenju vlakov v Južni Karolini najmanj dva mrtva, več kot 70 poškodovanih

Izteklo 20.000 litrov goriva

4. februar 2018 ob 17:22

Columbia - MMC RTV SLO, STA

V trčenju potniškega in tovornega vlaka v ameriški zvezni državi Južna Karolina sta umrla najmanj dva človeka, še več kot 70 jih je bilo poškodovanih.

Vlak družbe Amtrak na poti iz New Yorka v Miami je v nedeljo zgodaj zjutraj ob 2.30 po krajevnem času (8.30 po srednjeevropskem) trčil s tovornim vlakom pri kraju Cayce v bližini glavnega mesta Južne Karoline Columbia, je sporočila tamkajšnja policija.

Kot so sporočili iz podjetja, se je iztirila lokomotiva in nekaj vagonov. Na potniškem vlaku je bilo v času nesreče 139 potnikov in osem članov osebja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V uradu šerifa okrožja Lexington so potrdili, da so z vlaka evakuirali vse ljudi.

Eden izmed potnikov je povedal, da je potoval v spalnem vagonu, ko se je ob trku zbudil. Uslužbenci Amtraka so evakuacijo izvedli "zelo mirno", je povedal.

Ob trčenju je izteklo tudi 20.000 litrov goriva, vendar pa nevarnosti za javnost ni bilo, so še navedli predstavniki oblasti. Vzrok nesreče še ni znan. Nesreča se je zgodila zgolj nekaj dni po nesreči vlaka družbe Amtrak, na katerem so bili republikanski kongresniki. En človek je umrl, šest pa jih je bilo poškodovanih.

B. V.